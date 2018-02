El viejo amor de Lino Rivera y Tomateros

Al más puro estilo de la música norteña y las canciones de los Cadetes de Linares, el manager Lino Rivera recuerda su pasado por la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en la caseta de los Tomateros de Culiacán, y es que "un viejo amor no se olvida ni se deja".

El ahora manager de las Águilas Cibaeñas de República Dominicana, disfruta de mirar en retrospectiva y pensar en aquellos ayeres en donde incluso llegó a ser nombrado como el manager del año en la LMP.

Al hacer esto, muy a pesar de que ahora defienda la causa de la tropa cibaeña, el manejador reconoce que le hubiera gustado darle una Serie del Caribe a Culiacán, un lugar donde "hace tiempo tuvo anhelos, alegrías y sinsabores".

"A mí me hubiera gustado darle un campeonato a Culiacán, pero no pude. Sin embargo hay que pensar que mi carrera aún no termina y quizá en algún momento... Ojalá. Definitivamente yo tengo muy buenos recuerdos de Culiacán. Felicito a ese equipo, tienen un gran club y una gran directiva", compartió, con un dejo de nostalgia, el ex manager guinda.

La última etapa de Rivera con Tomateros llegó a su fin en diciembre de 2016, sin embargo uno de sus momentos más dulces con la tropa culichi fue en la Temporada 2012-2013 de la LMP, misma en la que logró 43 triunfos por 23 descalabros.

Ahora el puertorriqueño es querido en Cibao, pero con su regresó a México para disputar la Serie del Caribe, comprobó aquello que dicen sobre los viejos amores: "de nuestra alma sí se alejan, pero nunca dicen adiós".

Para saber: a pesar del cariño que tiene Rivera por Tomateros, un triunfo de su equipo (República Dominicana) sobre Cuba terminó por eliminar a México de esta Serie del Caribe 2018.

LS