El retiro podría adelantarse

El mundo del deporte se ha visto seriamente afectado a causa de la propagación y contagios del coronavirus a nivel global. Disciplinas como el futbol, basquetbol, beisbol, tenis e incluso competencias de relevancia mayúscula como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Wimbledon o Roland Garros en el tenis o las Fases Finales de la Champions League, quedaron para mejor ocasión, debido al COVID-19.

Pero en lo individual, hay deportistas que ven en jaque sus carreras ante la incertidumbre que existe hacia sus actividades, y es que por sus edades, son más propensos al retiro inesperado que a seguir trascendiendo en el mundo del deporte, sin embargo, esto no implica que sea un hecho su despedida de manera oficial de las canchas, sino que está en predicamento su continuidad.

Y es que de no reanudarse las Ligas o competencias internacionales, sus carreras estarían poniendo punto final y sus marcas y logros quedarían en los libros de la historia del deporte, con la curiosa situación de que estas leyendas se tuvieron que retirar a causa de una pandemia.

Figuras como Serena Williams o Roger Federer son algunos de los ejemplos de los deportistas que podrían decir adiós.

Roger Federer

AFP

Al cancelarse el torneo olímpico de tenis y el certamen de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, a causa de la pandemia de COVID-19, el suizo Roger Federer podría poner punto final a su brillante carrera a sus 38 años de edad, ya que se antoja complicado que vuelva a las canchas de tenis, tomando en cuenta que no estaría en París para Roland Garros. En la actualidad, el tenista más ganador de la historia se recupera de una lesión.

Gianluigi Buffon

EFE

A sus 42 años se ha convertido en una leyenda viviente y todavía activa del futbol italiano y mundial. Campeón del orbe en Alemania 2006 y multicampeón con la Juventus de Turín, el arquero es uno de los futbolistas que podría ver finalizada su carrera en caso de que la contingencia no cese, esto a pesar de que el propio Gianluigi había dicho que no se retiraría este año. Buffon y la Juventus se mantienen como líderes en la Serie A.

Zlatan Ibrahimovic

ESPECIAL

Con 38 años de edad, el delantero sueco ha puesto en predicamento su continuidad, no solo en el Milan, equipo con el que termina contrato en junio próximo, sino en el futbol en general, ya que ante la pandemia de coronavirus, se antoja complicado que algún otro equipo busque sus servicios y él mismo estaría dando un paso al costado, ya que días atras mencionó en sus redes sociales que “solo debemos vivir, disfrutar de la vida”.

Tom Brady

ESPECIAL

Con 42 años de edad dejó a los Patriots de Nueva Inglaterra en medio de la polémica; días después se hizo oficial su incursión a los Buccaneers de Tampa Bay, sin embargo, ante la pandemia de COVID-19, el mariscal de campo, uno de los máximos exponentes en su disciplina, estaría poniendo en predicamento su continuidad como deportista profesional, pues la NFL no ha fijado su postura sobre alguna modificación en su calendario.

Serena Williams

EFE

Considerada como una de las mejores tenistas de la historia, la estadounidense Serena Williams se llevó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Como el próximo año cumplirá 40 años, podría no llegar a la nueva edición de los Olímpicos de Tokio 2020 en 2021, ya que además tenía en Roland Garros y Wimbledon las mejores oportunidades de seguir en plan grande hacia la justa olímpica, así como de aumentar su palmarés en Grand Slam.

Oribe Peralta

IMAGO7

El regreso de José Juan Macías al redil tras su paso por León puso a Oribe Peralta en el banquillo y la falta de minutos, sumado a que el juvenil rojiblanco no iría este verano a Europa por la pandemia de coronavirus, estaría dejando al delantero de 36 años con pocas oportunidades de volver a jugar y la viva opción de decir adiós a las canchas en caso de que la situación no mejore y la Liga MX no se reanude muy pronto.

JL