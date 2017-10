El resultado del sábado, clave para la carrera: "Checo" Pérez

El piloto jalisciense Sergio Pérez, de la escudería Force India, sabe que dar una buena actuación en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México será complicado, por ello requiere que el día anterior, en la prueba de calificación, hacer una de sus mejores jornadas de sábado, pues el 95% del resultado del Gran Premio dependerá de lo que ocurra ese día.

“Un 95% del resultado se va a dar el sábado; necesitamos de una buena calificación para poder tener un buen resultado el domingo (…) tenemos una buena posibilidad de hacer bien las cosas este fin de semana, traemos una mejora (el piso) que esperamos nos ayude a ir hacia adelante y podamos estar muy competitivos todo el fin de semana”, dijo Pérez.

"En la estrategia no hay mucho que se pueda hacer, yo creo que va a ser a una parada, una buena vuelta de arrancada y calificación "

El tapatío añadió además que fuera de Mercedes, Ferrari y Red Bull, el resto de los equipos corre en una categoría distinta, en la que Force India comanda al ocupar el cuarto sitio del campeonato de constructores, posición que están cerca de asegurar por segundo año consecutivo.

Por ello, es que la exigencia de hacer bien las cosas el día de la calificación se vuelve aún más importante, eso sumado a lo que se pueda hacer en la arrancada el próximo domingo, pues Checo reconoce que este año las carreras han sido más complicadas.

“La arrancada junto con la calificación es el 95 por ciento del resultado, no hay mucho que se pueda hacer, en la estrategia tampoco hay mucho, yo creo que va a ser a una parada, una buena vuelta de arrancada y calificación (…) pasar va a ser mucho más difícil; seguir a los autos ha sido mucho más difícil esta temporada”, apuntó Pérez Mendoza.

Que cada país le imprima su marca a su Gran Premio

El pasado domingo, la Fórmula Uno acaparó mayor atención a la acostumbrada luego de la presentación de pilotos que se hizo en el Circuito de las Américas, previo al Gran Premio de Estados Unidos, actividad que para Sergio "Checo" Pérez fue de su agrado y de la cual en otros países tendrían que tomar referencia, previo a su carrera anual.

“Fue muy ‘American Style’, sin duda, pero me gustó porque al menos se hizo algo diferente a todas las carreras. Me gustaría que en cada circuito, cada país tuviera su firma. Hay países donde no se necesita nada, como México, es el mejor Gran Premio; la gente está prendida desde el viernes y tener una Fórmula Uno normal es suficiente para tener un gran espectáculo, pero hay otros países que deberían enfocarse en hacer algo así, para llamar más la atención”, dijo el tapatío, quien correrá por tercer año seguido frente a sus paisanos, que han ayudado a que el Gran Premio de México haya ganado en 2015 y 2016 la distinción de ser el mejor evento del año dentro de la Fórmula Uno.