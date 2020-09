El que meta más hue..., tiene más posibilidades de ganar: Dieter Villalpando

Ganarle al América es una tarea pendiente para Chivas, quien no ha podido en los últimos enfrentamientos oficiales, darle alegría a sus aficionados. El cotejo de este sábado es el momento ideal para poder dejar atrás algunas marcas negativas, sumar de tres unidades y de paso, adquirir mayor confianza de car al cierre de torneo en busca de la Liguilla. Por actitud e intensidad, en este duelo no quedará.

“El profe nos dijo que hay partidos que salimos como dormidos los primeros minutos y no debe pasar eso. Debemos salir concentrados desde el minuto uno hasta el 95 o lo que agreguen. Debemos ir concentrados y el que meta más huevos, como se dice, es el que tiene más posibilidad de ganar”.

Desde su análisis, Villalpando precisó que han venido eliminando errores que cometían de manera constante, así que el Clásico nacional será una muy buena prueba en todos los aspectos y quieren pasarla con honores, sumando de tres sin dejar lugar a dudas futbolísticas.

“El equipo ha ido mejorando muy bien. Queremos ser campeones obviamente, pero primero calificar a la Liguilla entre los primeros cuatro y ahí es otro torneo donde buscaremos el campeonato. Primero es ganar el Clásico y de ahí poco a poco para entrar a la Liguilla”.

Villalpando ha jugado en otros equipos ante el América, pero este duelo es especial para él, porque le trae muchas ganas a los de Coapa y salir con los tres puntos, haciendo un buen partido individual le daría más puntos para ser titular indiscutible.

“Siempre en otros equipos tiene un plus jugar contra América y Chivas, pero ahora de este lado es muy diferente. Tengo ganas de ganar un Clásico, desde que llegué no he podido hacerlo, tengo muchas ganas y muy ilusionado de jugar este partido del sábado. Creo que en los últimos partidos no nos ha ido muy bien, en este partido llegamos muy bien. La verdad que la afición siempre quiere que ganemos los Clásicos y el sábado iremos a ganar”.

AJ