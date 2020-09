Alexis Vega reconoce error y falta de respeto

Dice que aprendió la lección. Alexis Vega reconoce que se equivocó cuando subió un video celebrando el cumpleaños de Uriel Antuna, ya que a las pocas horas tendría actividad ante el Toluca, cotejo que al final no fue convocado como castigo y se hizo acreedor a una multa económica, la cual fue merecida.

“Desde el principio lo dije, hablé con mis compañeros, con el dueño, con la directiva, que estaba cien por ciento comprometido con mi equipo. Obviamente sé que les falté al respeto pero trato de mejorar día a día, me esfuerzo al doble, no doy ningún balón por perdido, sé y agradezco a todos mis compañeros por haber pedido que nos integraran de nuevo".

"No hay mejor manera que darles esa confianza, haciendo buenos partidos, buenos entrenamientos. Sé que vengo creciendo, también me gustaría retomar mi nivel, no inicié las primeras jornadas pero me encuentro en perfectas condiciones para seguir luchando, poder ser un elemento diferente para mi equipo y marcar diferencia”.

Vega quiere quitarse la imagen negativa que hoy en día se tiene de él, lo cual únicamente lo logrará teniendo actuaciones destacadas. Está consciente que se espera mucho más de él, así que se ha propuesto demostrar su calidad en cada encuentro.

“Estoy tranquilo, sé que tuve un gran error, estoy consciente y lo asumí con mucha responsabilidad. Estoy consciente y eso ya lo dejé atrás, como dije desde el inicio, hablaré en la cancha. Sé del gran trabajo que estoy haciendo, del esfuerzo día a día, de todos los entrenamientos y bueno, estoy tranquilo, mentalizado en el partido del sábado, estoy consciente de lo que pasó, ahora toca demostrar en la cancha”.

Ahora una vez que está convocado al Tri de Gerardo Martino, Vega sabe que la única forma de mantenerse, es brillando con su equipo en todos los aspectos, mostrar su calidad partido a partido para ser un infaltable en la Selección nacional.

“Siempre pasa por la cabeza cuando cometes un error de estos. Le di rápido la vuelta a la página, trabajé cada partido ahora es el resultado de cada esfuerzo, estoy agradecido con estar en la Selección, tengo que demostrar mi nivel, dar buenas actuaciones para seguir siendo convocado”.

