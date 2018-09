El público italiano abuchea a Hamilton tras victoria en Monza

La victoria de Mercedes en Monza cayó como agua fría en Ferrari, y por supuesto, sobre el público italiano, que hizo sentir su descontento silbando a Lewis Hamilton, el piloto de la casa alemana que se llevó la carrera en casa de la "Scuderia del Cavallino".

Los aficionados italianos silbaron y abuchearon a Hamilton durante la premiación y mientras el británico era entrevistado por Felipe Massa, piloto retirado que corrió para Ferrari entre 20016 y 2014.

Hamilton tomó la situación con filosofía, dando una bofetada con guante blanco a sus detractores.

"De esta negatividad saqué muchas cosas positivas".

"Acepto el desafío de este grandísimo público italiano, que me estimula y me ha dado fuerza positiva. Además, había muchas banderas ingleses que me apoyaban y de esta negatividad saqué muchas cosas positivas, sabiendo que no me puedo rendir nunca", dijo Hamilton en declaraciones que reproduce la Gazzetta dello Sport.

Vean los abucheos de los Tifosi en el #ItalianGP a Hamilton cuando Felipe Massa lo entrevista. pic.twitter.com/plowLDnOzQ — iGeorge (@JorgeContrerasN) 2 de septiembre de 2018

La victoria del piloto de Mercedes lo afianza en el liderato de la clasificación de pilotos, que comanda con 256 puntos por 226 de Sebastian Vettel, de Ferrari.

RR