El previsible despido de Gerardo Espinoza al frente de Atlas

El proyecto con Gerardo Espinoza no funcionó. Ayer, todo el día estuvieron reunidos los directivos del Atlas buscando una solución al problema y al final, ante el no convencimiento del presidente deportivo, Rafael Márquez, quien quería mantener a Espinoza, cerraron el ciclo con el novato estratega.

En ocho jornadas solamente pudo lograr dos puntos, marcar un gol y fue el partido pasado ante Tigres, por conducto del “Rifle” Andrade. La determinación no fue fácil, ya que Márquez apoyó la continuidad, pero el presidente de la institución, Gustavo Guzmán, le fue claro a su gente al precisar que no había argumentos suficientes para mantenerlo. Los números eran fríos, la afición está molesta y reacción debía de ser inmediata.

En análisis del Atlas revisaron varios factores para saber cuál era la mejor solución, desde un supuesto distanciamiento del técnico con varios jugadores, como Clifford Aboagye, así como la comunicación con el vestidor. Analizaron algunos partidos y concluyeron en lo mismo: cortar el hilo por lo más delgado.

No se informó si Espinoza quedará en la institución o fuera de ella, ya que antes de asumir el cargo dirigía al equipo Sub-20. Por lo pronto, el Atlas tendrá un técnico interino para el próximo fin de semana, informó el club.

“Mientras el club concluya las negociaciones para cerrar la contratación del nuevo técnico, para el partido amistoso que se celebrará en Edinburg, Texas, el próximo sábado 8 de septiembre ante Tigres, Raúl Chabrand Manrique, quien era auxiliar del primer equipo, fungirá como director técnico interino”.

Gustavo Guzmán y toda la dirigencia rojinegra seguirán analizando la mejor opción para el cuadro tapatío. La intención es tener al entrenador cuando antes, para que dirija en la Fecha 9, cuando los atlistas se enfrenten a los Xolos de Tijuana.

Primera oportunidad

Gerardo Espinoza relevó a José Guadalupe Cruz. En su interinato dirigió a los Zorros en la Jornada 3 del torneo pasado, pero casi de inmediato tuvo que dejar el banquillo para que Rubén Omar Romano lo tomara.

Debut como titulas en el banquillo tras una ausecia del Profe Cruz. ARCHIVO / EL INFORMADOR

Un inicio esperanzador

Luego de siete semanas con Romano a cargo, Espinoza volvió a tomar al equipo como interino. Gerardo selló la salvación del equipo al sumar tres victorias y dos empates en la recta final del Clausura 2018.

A pesar de las expectativas, son sotaneros desde la ormeta 3

Ya no dio para más

El gran cierre de Atlas en el torneo Clausura le valió a Espinoza para que la directiva rojinegra lo ratificara como estratega del club; sin embargo, el encanto duró muy poco: son sotaneros desde la Jornada 4.

Lo que propuso...

Rafael Márquez sondeó al ex técnico de la Selección mexicana, Juan Carlos Osorio, pero le dijo que estaba esperando una Selección, que ya estaba negociando y se confirmó su llegada al combinado de Paraguay.

En el caso de Ricardo La Volpe, queda descartado en automático por el problema legal que tiene con la podóloga del Guadalajara. Por estar fuera de los valores que tiene la empresa que maneja a Zorros, quedó fuera de cualquier posibilidad.

Otro que propuso el presidente deportivo Márquez fue al español Juan Manuel Lillo, pero la determinación no está tomada.

El ex rojinegro Jorge Almirón también suena.