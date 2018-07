El partido no se tuvo que jugar: Cardozo

El andar de José Saturnino Cardozo al frente del Guadalajara no ha sido el más esperanzador, ya que su equipo ha sumado su segunda derrota consecutiva en el Apertura 2018. Tras haber caído ante el Cruz Azul, el estratega rojiblanco aseguró que el encuentro ante los celestes ni siquiera tuvo que jugarse a causa de la lluvia que inundó el terreno de juego.

“Perder siempre duele. Nos vamos molestos por la circunstancia del juego, por el clima. Yo le dije al cuarto (árbitro) que no se podía jugar porque había un contraataque y la pelota se quedaba. La regla dice que no se puede jugar cuando no puede rodar el balón. Me parece a mí que las condiciones no estaban para poder continuar. Son decisiones de los árbitros y sólo es un comentario”.

El director técnico paraguayo agregó que un error fue el detonante de una nueva derrota para Chivas, aunque pocas conclusiones se pueden obtener tras haber jugado en una cancha poco propicia para poder hacerlo.

“No pudimos sacar conclusiones en lo futbolístico. A los dos se nos complicó mucho la cancha, para mí hoy no se jugó al futbol y este partido no se tuvo que jugar. Nos vamos dolidos porque sabíamos que el partido se iba a definir así, con un error. De ahí en más, me parece que el partido fue parejo, tiramos 50 mil pelotazos y a nosotros nos cuesta un poco más por arriba. El equipo luchó hasta el final y se definió en un error”.

“Queremos ser los más grandes de México”: Pedro Caixinha

Con el ánimo por los cielos tras haber sumado su segunda victoria del Apertura 2018 y consciente de que su equipo va paso a paso en la búsqueda de sus objetivos, el director técnico del Cruz Azul, Pedro Caixinha, señaló el plan de la directiva encabezada por Ricardo Peláez es llevar al conjunto cementero a ser el mejor del futbol mexicano.

“Es verdad, no es polémica. Cuando se dicen las verdades no generan polémicas. Soy alguien frontal y no le llamemos polémica. Hay una inversión grande, alta en toda la estructura del club. Una de las cosas que Ricardo Peláez nos ha dejado claro es que queremos ser el más grande de México”.

Elegancia rojiblanca. José Saturnino Cardozo salió en el segundo tiempo de traje negro y zapatos de futbol. EL INFORMADOR/F. Atilano

Señaló que su equipo fue de menos a más en gran medida por las condiciones del terreno de juego.

“Las condiciones no eran las mejores. Con el correr del primer tiempo se fueron mejorando, se pudo jugar más futbol. Fue más un juego dividido que bien jugado. Chivas entró mejor que nosotros, pero después entendimos cómo jugar más con Milton Caraglio. Creo que con el correr del primer tiempo el equipo acentuó más y empezó mejor el segundo tiempo con ese gol y ganó la confianza para hacer el juego como la cancha lo permitía”.