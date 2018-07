Cardozo no le teme a los millones de Cruz Azul

Pese a que debutaron con un triunfo y son uno de los equipos mejor reforzados de toda la Liga Mx, para el director técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo, los millones de dólares que ha gastado Cruz Azul no son parámetro y mucho menos marcarán la diferencia en el encuentro que rojiblancos y cementeros sostendrán el próximo sábado.

Convencido de que su equipo podrá hacer un buen partido en su debut en casa, el estratega del Guadalajara minimizó las críticas hacía su plantel al mencionar que sus jugadores jóvenes pronto tendrán el protagonismo que buscan.

“Esto no es de dinero y lo ha demostrado Cruz Azul, lleva 20 años sin ser campeón y ha gastado una fortuna. Esto es de convencimiento y de talento, no me preocupa que Cruz Azul pueda tener más dinero. Nunca vi un saco de billetes haciendo goles, hace goles el talentoso. Ahí se demuestra que no es todo dinero, debe haber una buena planeación. Desde que llegamos la gente dice que no tenemos jugadores con mucho nombre, pero estos jugadores se van a hacer de nombre. A mí no me importa lo que compró Cruz Azul, es problema de ellos y los felicito porque tienen para poder comprar. Estoy tranquilo de que haremos un buen partido”.

“No pienso en el cómo me va a recibir la gente, pienso en cómo voy a parar al equipo. No puedo exigirle a la gente que me quiera".

De igual manera, el otrora goleador agregó que en su primer partido en el Estadio Akron no espera el cariño del público, ya que no es obligación de los aficionados querer a quien llega a su equipo y su compromiso como técnico es hacer que Chivas vuelva al protagonismo de antes.

“No pienso en el cómo me va a recibir la gente, pienso en cómo voy a parar al equipo. No puedo exigirle a la gente que me quiera y se olviden del anterior. Exigirle a la gente que me quiera, imposible. No puedes exigirle a tu señora que te ame, si ya no te amó. Yo no puedo decirle a la gente que me quiera, buscamos trabajar y la gente se irá convenciendo y quiero que apoyen la lo jugadores"

"Me pueden decir lo que quieran y a mí me gusta el desafío. Fui el jugador más criticado de la selección paraguaya estuve 15 años. Me gustaba que me dijeran algo para enchufarme más y como técnico no me preocupa”.

Este martes, el Rebaño entrenó en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle para continuar con la preparación del partido correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2018.

RR