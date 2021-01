El día que Cristiano Ronaldo defendió a Andy Ruiz

El portugués piensa que un deportista es más que un cuerpo esculpido y puso como ejemplo al boxeador mexicano de peso completo, Andy Ruiz.

"En la pelea Antony Joshua vs Andy Ruiz, mis amigos se burlaban del cuerpo de Ruiz, decían que era un gordo, y no, yo les decía que eso al final no cuenta, lo que cuenta son las habilidades, la preparación", dijo el astro de la Juventus en un documental del canal DAZN.

Ruiz conquistó el título de peso completo al derrotar a Joshua en junio de 2019; en la revancha, que se realizó en diciembre del mismo año, el británico dio cuenta del México-estadounidense, que acusó una mala preparación.

