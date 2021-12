El derrotismo ya no cabe en Atlas

Erradicar la vieja mentalidad derrotista con un modelo estructurado, convicción en el mismo y con humildad, son factores que para la actual administración del Atlas han sido la clave para llevar a los Zorros a su primera final de liga en sólo tres años de gestión.

José Riestra, presidente de los Rojinegros, en entrevista con EL INFORMADOR, reconoció que al implementar su modelo de trabajo encontraron disposición en todos dentro del club para lograr desde ahora la verdadera transformación a ser un equipo de éxito.

“Obviamente las inversiones siempre son buenas y ayudan, pero no lo son todo. Es más importante el poder formar un grupo, el poder formar una familia que tenga una misma idea, una misma visión para lograr los resultados”, declaró el joven directivo.

“La transformación hacia el interior de la institución en cuanto a una cultura, que la han asumido, la han ejecutado a la perfección el cuerpo técnico, los jugadores, los colaboradores, gente del staff, y basarnos en lo que el Grupo Orlegi ha hecho a lo largo de los 15 años, con procesos, estructura. Todo eso es la clave y por eso hoy estamos en donde estamos”.

Grupo Orlegi cumplirá tres años y tres meses al frente de los Zorros, pero es hasta la gestión de Riestra como presidente en tan sólo un año y 34 días cuando el equipo logró dejar la parte baja y su constante lucha en el sótano.

¿En qué lugar de la historia quedará este Atlas si logran quedar Campeones después de 70 años?

Seguramente el alcanzar un título quedará grabado y sobre todo por ese tema de los 70 años de no poder conseguir otro. Platicábamos con el gobernador de Jalisco sobre datos que no se si ayudan, motivan demasiado o se vuelve un peso, pero Jalisco tiene más o menos ocho millones y medio de habitantes, de los cuales 7.9 no han visto nunca al Atlas campeón. Nunca. Entonces sí, obviamente si logramos una hazaña de este tamaño quedará marcada en la historia.

¿Este puede ser el final de los torneos de Atlas en la parte baja?

Esa es nuestra obligación. El escenario está puesto para eso. Existen los procesos, existe la estructura, va a existir la infraestructura con esta fuerte inversión en el proyecto de La Academia, entonces ahora sí, ya no habrá excusa. Ahora será una obligación para el Atlas ser un equipo protagonista en los siguientes años.

En el grupo somos muy claros, que cuando se logra un éxito es apenas la puerta para un nuevo desafío y hay que saber jugar con ellos, también con los fracasos. Nosotros hemos fracasado muchas veces en estos 15 años en el futbol y bueno, todo esto te va dando para ir afinando los detalles, darse cuenta en donde sí en donde no.

CONVENCIMIENTO TOTAL EN EL TÉCNICO

Diego Cocca.Es el segundo técnico en llevar al Atlas a una Final. IMAGO7

Diego Cocca conoce la filosofía

Cuando Diego Cocca fue elegido como entrenador del Atlas en agosto de 2020, no todos en la Fiel quedaron convencidos de su designación.

Luego una racha negativa de derrotas a pesar de darles orden defensivo, aumentó las críticas y el clamor hacia la directiva para hacer otro cambio.

Sin embargo, Grupo Orlegi aguantó el proyecto, conscientes de que con Cocca los resultados llegarían.

“Con Diego estamos muy contentos. Si bien durante mucho tiempo estuvo en juicio y fue muy criticado, sobre todo en ese momento en el que acumulamos varios partidos sin ganar, pero creo que Diego conoce bien la identidad del ‘atlismo’, conoce perfectamente la institución al interior, fue su jugador, ya sabe lo que representa, está agradecido con lo que le tocó vivir en su etapa de jugador, entonces creo que todo eso en su silla de entrenador, hace un mix perfecto ahora. Es la mezcla ideal para poder estar en donde estamos.

“Estoy convencido y ojalá que como cantan por ahí, espero que de la mano de Diego la vuelta podamos dar”.

PREPARADOS PARA TODO

Celebrar, pero sin violencia

Si el domingo a las 20:15 horas el Atlas logra ganar y coronarse en el estadio Jalisco dos horas después, será no sólo el primer equipo en hacerlo en el nuevo siglo sobre esa cancha, sino el final de un ayuno histórico en generaciones rojinegras.

Ante tal posibilidad, José Riestra reconoció no tener dimensión de hasta donde celebraría la Fiel.

“Mi imaginación seguramente no me da para medir lo que realmente se va a vivir. Lo que sí pido es mucha consciencia, al final esto es futbol y se puede ganar o se puede perder. Más allá del resultado que estoy seguro que será positivo, sí hay que pedir mucha calma a nuestra gente, pedir respeto, evitar cualquier tipo de violencia y disfrutarlo. Disfrutar de una manera sana”.

Está convencido de que el domingo habrá lleno en las tribunas.

“Algo que tiene Atlas, y que es de rescatar, es ese valor familiar, el ver cómo pasa la tradición de generación en generación sin haber tenido resultados, es algo que se hereda y ojalá que la alegría el domingo sea el poder disfrutar un triunfo con todas estas generaciones, pero de la mejor manera”, sugirió Riestra.

TWITTER

Pantallas para la final en el Centro

Personal de una compañía privada comenzó a instalar pantallas gigantes ayer, en algunas calles de la ciudad, como la zona peatonal del centro de Guadalajara, en donde la gente podrá observar los partidos de la final del Atlas contra el León. El juego de ida será mañana a las 21:00 horas por Fox Sports.