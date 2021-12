Atlas: Jesús Angulo recupera fuerzas para la gran Final

Aún con secuelas del fuerte impacto que se llevó en el rostro el pasado domingo, pero con las ganas de jugar la Gran Final por el título, el lateral de los rojinegros del Atlas, Jesús Angulo, habló de cómo se siente de cara al partido de Ida en la visita que harán los Zorros frente a León.

“Estuve en el piso y lo único que quería era aire. Me sentía sin fuerza y gracias a Dios no pasó a mayores”

“Me siento bien, sí me duele todo el lado de la cara inflamado, pero espero que en estos días con hielo y medicamentos pueda ir bajando. Dinenno fue al vestidor a pedir disculpa, una buena persona. Sí recuerdo todo, cuando voy cayendo con el impacto en la cara. Estuve en el piso y lo único que quería era aire. Me sentía sin fuerza y gracias a Dios no pasó a mayores”, comentó.

Al interior del equipo saben que están a sólo dos partidos de escribir historia. Están a 180 minutos de romper la sequía de 70 años sin título del equipo rojinegro. Ante ello, Angulo aseguró que no existe presión alguna y lo más importante será disfrutar la Final para lograr el objetivo.

“La motivación la trae el equipo por sí sólo, esto es un sueño y hay que divertirse para disfrutarlo más, estamos a un paso, queremos hacer historia, vamos por un objetivo y vamos a luchar por ello”, concluyó el jugador de los Zorros.

JM