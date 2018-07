El color del Mundial

Unos 100 mil aficionados croatas siguieron en la céntrica plaza de Ban Jelacic a pesar de la lluvia, el partido de Semifinales del Mundial 2018 entre Croacia e Inglaterra, y con una espectacular euforia celebraron el triunfo de su Selección.

Los croatas coreaban “Queremos gol”, “Todo por Croacia”, “A la batalla”, y se emocionaban con las llegadas de su equipo. Así, el segundo gol croata, en la prórroga, y el pitido final del partido, fueron celebrados con bengalas, petardos, banderas, cánticos y un ensordecedor júbilo general.

En tanto, en Londres, una ola de euforia inicial se transformó en desilusión cuando 30 mil aficionados llenos de cerveza (por los festejos del gol de KieranTrippier) en el Hyde Park, vieron caer a su Selección.

Al mismo tiempo, pero dentro del Estadio Luzhniki, un periodista era derribado por la Selección croata. Tras el gol de Mario Mandzukic, éste junto con sus compañeros Perisic, Brozovic, Rakitic, entre otros, corrieron a una de las esquinas del estadio para celebrar la anotación del pase, al tiempo que embistieron al jefe de fotografía de AFP en México, Yuri Cortez.

Al finalizar el festejo, se disculparon y hasta le dieron un beso. “Se me vinieron encima, no sabían que estaba abajo. Al final me dijeron que si estaba bien... no sé quién me dio el beso”, señala Cortez.