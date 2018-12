El año de la ruptura de Chivas

El año que agoniza será inolvidable para el Guadalajara.

Y es que 2018 trajo consigo la ruptura del equipo campeón de 2017 con la directiva. La deuda de un premio económico provocó el cisma cuya consecuencia está a la vista: sólo tres jugadores sobreviven de aquella escuadra que se coronó en el Clausura 2017.

En la cancha esto trajo aparejado fracaso tras fracaso; Liga, Copa y hasta un Mundial de Clubes.

En contraparte, el Rebaño consiguió algo hisórico: su primer título de Conchachampions, a mediados de año.

Poco, para la cantidad de fracasos acumulados.

Copa MX

Si bien en la Copa MX del Clausura 2018 no participaron por estar en la Concachampions en lo que suele ser un torneo que se le da a Chivas, en esta ocasión no fue así. En el Apertura 2018 pasaron la fase de grupos con tranquilidad al sumar tres triunfos y un empate en un grupo con Morelia y Alebrijes de Oaxaca, pero en los Octavos de Final no les fue nada bien. En esa ronda cayeron con Pumas 3-1 en lo que fue el primero de dos descalabros ante los capitalinos en tan sólo días, luego de más de 30 años sin ganar en Guadalajara para la UNAM.

Concachampions

La afición se estaba acostumbrando a ver a un equipo ganador, que jugara bien y que lograra títulos. En el 2018, el único campeonato conseguido por el Rebaño Sagrado, fue la Concacaf Liga de Campeones, trofeo que los catapultó al Mundial de Clubes. En dicho torneo dio cuenta de equipos como el Cibao FC, así como de los conjuntos de la MLS, Seattle Sounders en Cuartos de Final, New York Red Bulls en Semifinales y Toronto FC en la Final.

El chiverío contaba en ese entonces con un equipo que venía cosechando títulos, con Rodolfo Cota, Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís, jugadores que ya no iban a estar para el segundo semestre del año y que se perdieron la justa, ya que su aventura por Chivas había terminado.

J G E P GF GC 8 5 1 2 14 4

Clausura 2018

Un torneo que quedará en la memoria de los aficionados por varias razones. En el Clausura 2018, Chivas no ganó un solo partido como local y por obvias razones, se quedó fuera de la Liguilla. Alcanzó solamente 15 puntos y fue el penúltimo lugar de la general.

En casa cayó con Cruz Azul, Monterrey, Santos Laguna, Veracruz y León; además empató con Pachuca, América en el Clásico Nacional y Tigres, es decir, tres puntos de 24 posibles jugando en el Estadio Akron, es una cifra paupérrima, para un equipo que no tenía ni un año de haber salido campeón en ese momento.

Además, en ese semestre, Chivas contrató a Francisco Gabriel de Anda como director deportivo, en donde le tocó hacer el trabajo sucio, como despedir a Matías Almeyda, un técnico que se había ganado los corazones de los aficionados, por haber conseguido cinco títulos en su estancia en Guadalajara.

Además, otro golpe fuerte para la afición, fue la venta de Rodolfo Pizarro a Monterrey y la no compra o renovación de préstamo de Rodolfo Cota, arquero que fue fundamental en la obtención de los títulos en la era de Matías Almeyda. Otro jugador que no siguió fue Oswaldo Alanís, quien prefirió probar suerte en Europa, que seguir en el futbol mexicano con el chiverío.

J G E P GF GC PTS 17 3 6 8 14 24 15

Apertura 2018

Las cosas para Guadalajara no variaron mucho de un torneo a otro. Para el Apertura 2018, ya con José Saturnino Cardozo en el timón, el Rebaño Sagrado siguió dando lástimas en sus partidos, no soportó las ventajas que tenía en algunos encuentros y terminó por perderlos.

En todo el torneo local, solamente alcanzaron un triunfo en el Estadio Akron, fue en la Fecha 6 frente al Necaxa por 1-0, el 12 de agosto, además de eso sólo fueron penurias, ya que perdieron con Cruz Azul, Santos Laguna, Pachuca, Monarcas y Tigres. Aunque el peor descalabro fue el 6 octubre cuando perdió con Pumas, dejando así una racha de 37 años sin caer en casa ante el equipo universitario. El único empate en casa fue ante Querétaro en la Fecha 10.

Chivas cada vez jugaba peor, el pretexto era que estaban pensando en el Mundial de Clubes, la clasificación se esfumaba cada vez más y las ventajas que tenía en los marcadores hacían suponer que la historia sería diferente, pero no fue así, el equipo hizo 20 puntos y se quedó fuera de la Liguilla. Una limpia aparecería, comenzando con el capitán Carlos Salcido, siguiendo con Edwin Hernández, Orbelín Pineda, Ángel Zaldívar, Ángel Sepúlveda y algunos juveniles que salieron a préstamo.

J G E P GF GC PTS 17 5 5 7 21 22 20

Mundial de clubes

La edición 2018 en Emiratos Árabes ha sido la peor para un campeón de Concacaf, tomando en cuenta que prácticamente han sido sólo equipos mexicanos los que se presentan a esta justa. El Rebaño terminó en sexto sitio, tras caer 3-2 con el Kashima de Japón en Cuartos de Final, mientras que en el partido por el quinto lugar perdieron en tanda de penales con el Espérance de Túnez.

El villano

Se esperaba más de él, su calidad de refuerzo de primer nivel lo obliga a entregar más resultados. En todo el año, el tamaulipeco hizo ocho goles, entre Clausura 2018, Apertura 2018 y Copa MX.

La figura

Si bien sólo estuvo en el primer semestre del 2018 con el Guadalajara, el arquero se convirtió en ídolo de la afición al ser pieza fundamental en la obtención del único título obtenido en el año, la Concahcampions. Hoy ya se encuentra defendiendo los colores del Club León.

Mucha grilla

Si algo pudiera ser el colofón de un mal año para el Guadalajara, es que a mitad de 2018 aparecieron un sinfín de temas extra cancha, como grillas dentro del vestidor. Salió Matías Almeyda, por la sencilla razón de que se volvió un aliado de los jugadores rojiblancos cuando éstos pidieron públicamente que les pagaran los premios pendientes por los adeudos tras el doblete obtenido, en la Liga y Copa MX.

Además, la venta de Rodolfo Pizarro a Rayados obedeció a la misma razón, ya que fue uno de los jugadores que más exigió el pago de dichos premios, por lo que la dirigencia quiso limpiar todo lo que “oliera” a Matías Almeyda.