El “Tuca” Ferretti le dice adiós a los Tigres

De manera oficial, Ricardo “Tuca” Ferretti se despidió de los Tigres de la UANL equipo que dirigió con éxito, ganando ligas, copas, asistió al Mundial de Clubes y que convirtió en un cuadro ganador, esto luego de perder ante Atlas en la Reclasificación del Torneo Guard1anes 2021, señalando que no es un día agradable para nadie en la institución.

Comentó que se va con la conciencia tranquila, no se queda con nada, luego de su exitoso paso por los Tigres tras 10 años de gestión, pero sobre todo señaló que su salida le sorprendió, sobre todo porque ya había un acuerdo para que siguiera al frente de la institución.

“Me sorprendió un poco, porque había un cierto trato con posibilidad de seguir y por alguna razón se rompió y sí me sorprendió, uno es empleado y tiene que recibir órdenes y así lo tomo, tranquilamente. No es la primera vez que salgo de un equipo, pero es la tercera vez que salgo de Tigres, entonces ya no es una cosa que uno no sepa de qué se trata, pero así son las cosas, las opiniones cambian, la gente toma decisiones y uno tiene que aceptar”, apuntó en conferencia de prensa.

AJ