El Tri femenil Sub-17 va por la gloria ante España

Aún no tienen 17 años y cada una de sus historias parece juntarse para dejar atrás un pasado tormentoso y encontrarse con la máxima alegría.

Tras décadas en las que el futbol mexicano femenil acumulaba fracasos por doquier y eran pocas las alegrías recibidas, la Selección mexicana Sub-17 que participa en la Copa del Mundo de Uruguay 2018 tendrá una cita con la gloria cuando dispute la Final de la máxima competencia que existe en el orbe.

Las dirigidas por Mónica Vergara, la mayoría de ellas procedentes de la Liga MX Femenil, saben que no hay mañana, que ya han hecho historia y que falta un solo paso para convertirse en estandartes del balompié nacional, aunque para que eso suceda tendrán que superar a la Selección de España, equipo que en el papel luce complicado.

Como un sueño, así define la entrenadora tricolor el haber llegado a esta instancia.

“Siempre he mencionado que soñé un momento así, he trabajado muy fuerte para llegar a este momento, pero estar aquí ha superado mis expectativas. Cada momento ha sido mágico y especial”, dijo la DT en la conferencia previa al partido.

Tras haber dejado en la antesala de la Final a Canadá, estas jóvenes mexicanas enfrentarán hoy el partido de sus vidas, ya que en caso de salir con la mano en alto conseguirán algo que nunca en la historia ha podido lograr un equipo femenil que vista la camiseta mexicana: un campeonato del mundo en cualquiera de las categorías de competencia en las que ha jugado.

Frente a México estará el combinado de España, conjunto que poco a poco ha dejado de ser espectador para tocar la puerta de los equipos élite femeniles de Europa. Las ibéricas llegaron a esta instancia luego de derrotar a Nueva Zelanda en Semifinales.

En esta Copa del Mundo, México ha anotado cinco tantos y recibido tres, sin embargo, las españolas son las mejores a la hora de atacar, ya que en cinco encuentros jugados han anotado 12 goles y únicamente han recibido dos anotaciones.

Aztecas e ibéricas nunca se han enfrentado en una competencia mundial de la categoría Sub-17, por lo que hoy en punto de las 16:00 horas el Estadio Charrúa de Montevideo será el escenario que vea a uno de estos dos equipos consagrarse como el mejor.

La Roja ya venció al Tricolor

El pasado 8 de noviembre, España venció 2-1 a México en partido de preparación para la Copa del Mundo de Uruguay 2018, por lo que se espera un duelo parejo, tal y como el pasado que se jugó en Montevideo.

México y España se enfrentaron a principios de noviembre. ESPECIAL

En España no se creen la Final ante México

Sorprendida, así se declara Toña Is, entrenadora de la Selección femenil de España Sub-17, quien confiesa que no se imaginaba una Final de Copa del Mundo en Uruguay entre sus dirigidas y el combinado mexicano.

“Un rival que inesperadamente estamos las dos aquí, lo digo porque coincidió que antes de fase de clasificación pactamos un duelo amistoso y de ninguna manera hubiera pensado que ésta sería la Final, pero por las dos”, dijo.

En conferencia de prensa, la estratega del cuadro ibérico reconoció que por los antecedentes espera un juego de alta exigencia ante el Tri.

“Sabemos que será un rival muy difícil, cuando jugamos fue un partido de tú a tú, los números ahí están, México hizo una fase de clasificación buena, mucho respeto a los rivales y ojalá podamos disfrutar un gran partido. Estoy encantada que México sea nuestro rival”, acotó.

Aceptó, sin embargo, que está “muy ilusionada, no puede ser de otra manera, es un sueño cumplido estar en una Final de Mundial y ver la copa es un subidón tremendo, no hay más, hay que afrontar el partido como si fuera no pensando que es una Final, y en la espera que todo salga bien.

“Estar en una Final del Mundial y que haya dos entrenadoras en el banquillo... el futbol femenino crece y las entrenadoras queremos hacernos un hueco”, sentenció.

