El Tri es eliminado de Barranquilla

Se consumó el fracaso de la selección mexicana de futbol en Barranquilla 2018, pues a pesar de que tenía la mesa servida para avanzar a las semifinales, el Tri no pudo ganarle a su similar de Haití y con el 1-1 selló su eliminación del certamen.



Con lo anterior, el equipo haitiano se consolidó como uno de los dolores de cabeza recurrentes de la selección mexicana, pues además de lo sucedido en Barranquilla, hay que recordar que el país caribeño eliminó a México en la eliminatoria rumbo al Mundial de 1974; otro pasaje de terror fue cuando Haití se interpuso entre el combinado tricolor y los Juegos Olímpicos de Beijing.



El primer tiempo fue un cúmulo de emociones entre un México obligado a ganar y un Haití preocupado porque no le hicieran el gol que los obligara a abrirse para ir al frente.



Muestra de lo anterior fue el nerviosismo del "Tri" en los primeros instantes del partido, pues los dirigidos por Marco Antonio Ruiz no lucieron finos al frente y se metieron en predicamentos en zona defensiva.



El primer aviso de los mexicanos fue con un disparo fallido de Salvador Reyes Chávez dentro del área, pero fue hasta el minuto 10' cuando Eduardo Aguirre inauguró los cartones gracias a una falla grosera del cancerbero Josue Duverger, quien salió de su marco pero jamás achicó al artillero del Tampico Madero.



México tuvo la ventaja durante la mayor parte de la primera mitad, pero en una de sus pocas aproximaciones Haití consiguió el penal que les permitió empatar el juego. Una falta infantil de Jair Díaz sobre Kenley Dede fue sentenciado como pena máxima y Ronaldo Damus no falló desde los 11 pasos.



La segunda parte se llevó bajo un mismo guion: un Haití concentrado y un México que con el paso de los minutos perdía más la brújula sobre el terreno de juego.



Diego Lainez fue el mejor hombre del equipo y las mejores oportunidades de México tuvieron que pasar por sus pies, sin embargo la contundencia abandonó a Eduardo Aguirre en el peor momento; los relevos en ataque tampoco le funcionaron a un "Tri" que promete a futuro, pero que fracasa en el presente.



SABER MÁS

Ahora Haití avanzará a las semifinales como segundo de grupo; se enfrentará a Colombia en esa instancia.



EL DATO



México se despidió del torneo con sólo un punto en tres juegos.

LS