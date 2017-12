El ''Piojo'' Herrera quiere un artillero para el América

Miguel Herrera lo tiene claro: quiere a un "francotirador" del área que haga goles para las Águilas del América en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

"Mira, un 'nueve' seguro (hace falta), un 'nueve' de entrada y vamos a ver si hay algo más. Quiero un delantero con goles, de repente se habla de 'bombas', yo nunca he sido de traer 'bombas', si viene uno que bueno, si encontramos en el camino y que podamos traer seguramente será extraordinario pero yo quiero un delantero que traiga goles, es lo que le importa al club", dijo "El Piojo".

En cuanto a los rumores del arribo de Jérémy Ménez a Coapa explicó que "la verdad es que no, apenas hablé con Santiago (Baños) para empezar a ver cómo iban a ser el uno, dos y tres (fichajes) pero lo que ha salido no es cierto".

Puntualizó que no tienen cartera abierta pero tampoco tienen un presupuesto muy limitado como se ha especulado, por lo que pidió ver cuánto le ha costado al América fichar a futbolistas como Guido Rodríguez y Silvio Romero, entre otros.

En cuanto a las posibles bajas de Carlos Darwin Quintero, Cecilio Domínguez y Silvio Romero, mencionó que "tampoco me han dicho nada, yo mientras no tenga instrucciones de la directiva ellos seguirán trabajando, ellos lo están haciendo extraordinariamente bien, la verdad que me da mucho gusto porque es una incertidumbre para todos, pero ellos están preparándose para lo que les venga si es quedarse aquí o irse", y espera tener plantel completo para la primera fecha del torneo.

Por último, agradeció la hospitalidad con la que ha tratado Querétaro al plantel americanista.

"Muy bien, la verdad que escogimos un gran lugar, la gente aquí nos ha tratado extraordinariamente, el lugar es impresionante, tenemos muy cerca el campo de golf para lo que realmente queremos, nos venimos a refugiar a un gran lugar".

