El Marsella frena su racha con empate ante el Angers

La carrera del Olympique de Marsella para regresar el próximo año a la Liga de Campeones sufrió un traspié con el triste empate sin goles ante el Angers, este sábado en la 21 jornada francesa.

El Marsella sigue conservando una buena racha, con 26 puntos ganados de los 30 últimos, pero desaprovechó la ocasión de aumentar la diferencia con el Rennes, que en la víspera igualó 1-1 con el Niza, manteniéndose en cinco puntos.

"No pienso que hayamos jugado mal, pero el Angers no nos ha dejado espacios desde el primer hasta el último minuto", dijo el técnico portugués André Villas-Boas, contento de no haber perdido. "Es fatalista, pero inteligente", añadió.

⏱ 90+4’ #OMSCO 0️⃣-0️⃣



Final del partido. No hubo suerte bajo los tres palos y repartimos puntos con Angers. pic.twitter.com/GhDwTrXHnN — Olympique Marseille (@OM_Espanol) January 25, 2020

Sin embargo, el nivel de juego del equipo marsellés fue muy pobre, en ausencia de su líder técnico Dimitri Payet, suspendido.

"El Barcelona es 'Messi-dependiente', la Juve es 'Ronaldo-dependiente', si nosotros somos 'Payet-dependientes', no tengo problema en asumirlo", subrayó Villas-Boas.

No estuvieron a la altura Morgan Sanson, transparente, y el argentino Dario Benedetto, que todavía no ha visto portería en 2020.

El único momento brillante del antiguo ariete de Boca Juniors fue un pase genial para Nemanja Radonjic, que cruzó demasiado su disparo.

JM