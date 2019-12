El “Gallito” Vázquez regresa a poner orden en el redil

Ya son tres los refuerzos del Rebaño. Ayer, el volante de contención José Juan Vázquez llegó temprano a Verde Valle, donde realizó pruebas médicas, tal como lo hicieron en su momento Uriel Antuna y José Madueña, quienes ya fueron oficializados como fichajes de Chivas para el torneo Clausura 2020.

El “Gallito” llegó en su vehículo negro a las instalaciones rojiblancas, donde tras realizar las pruebas salió en el mismo automotor acompañado de gente de seguridad del club rumbo a la clínica del doctor Rafael Ortega para hacerse los exámenes físicos.

Chivas hará oficial su contratación en el transcurso del día, para ser el tercer jugador confirmado para apuntalar el equipo que comanda Luis Fernando Tena, que buscará ser protagonista en el Clausura 2020, con el respaldo en la dirección deportiva de Ricardo Peláez Linares.

Además, los rojiblancos disputarán también los Octavos de Final de la Copa MX contra Dorados en enero próximo.

“Gallito” llegó procedente del Santos, donde sólo jugó 168 minutos de mil 620 en el torneo regular, y no hubo problema para arreglarse con su sueldo.

Aún falta que jugadores del Pachuca como Érick Aguirre y Víctor Guzmán hagan sus pruebas médicas y físicas, así como los tres elementos que están en fase Semifinal con el Necaxa: Cristian Calderón, Alexis Peña y Jesús Angulo.

Me encuentro en el más grande: José Madueña

Ricardo Peláez estrecha la mano de José Madueña. TWITTER/Chivas

Está emocionado e ilusionado con su llegada al equipo que calificó como “el más grande” del futbol nacional.

José Madueña sabe que la competitividad será total con Jesús Sánchez por la lateral derecha, pero está en pie de lucha y dispuesto al sacrificio que se requiere en un equipo como el Guadalajara.

“Me encuentro en un momento maduro, he pasado por equipos grandes, pero ahora me encuentro en el más grande, de mexicanos. La verdad que vengo con muchas ganas, ilusión, con deseos de aportar acá en Chivas el futbol y desde que supe que venía para acá, pensé eso. Le decía a mi esposa ‘¿Cómo será trabajar con puro mexicano?’ porque no me había tocado. Es como un plus, como algo para trascender con un grupo así y, muy contento”.

Su vida ha estado ligada al chiverío: “Desde pequeño siempre escuché Chivas. En mi familia le iban, además en la de mi esposa y eso está arraigado. El hecho de ser puro mexicano, muy nacional el equipo, no sé cómo explicarlo con palabras, pero desde afuera lo miraba, siendo honesto, difícil estar en Chivas, pero hoy estoy agradecido con Dios”.

Madueña se sincera sobre su nuevo reto: “El trabajo es el que te saca adelante, he tenido altibajos, pero no he perdido la constancia de seguir trabajando, de salir adelante y nunca bajé los brazos, trabajar siempre y la recompensa vendrá sola”.