El "Conejito" Brizuela no se crece ante los halagos

Ante la salida de jugadores importantes de Chivas, Isaac Brizuela se ha convertido en el bastión del Guadalajara y hoy por hoy es el mejor jugador del cuadro dirigido por José Saturnino Cardozo.

Lo anterior no es algo que pase desapercibido en el seno rojiblanco, pues el mismo Cardozo ha llenado de halagos a su atacante y no ha tenido empacho en señalar que el "Conejito" ha lucido como un “demonio” dentro de la cancha.

Ante estas declaraciones y el reconocimiento de la afición, Brizuela aseguró que toma con calma los halagos, pues también le ha tocado recibir críticas fuertes cuando no ha mostrado su mejor nivel.

“Lo tomo de la mejor manera, agradezco las palabras y obviamente sientes la alegría o la satisfacción de que lo estás haciendo bien. No me desvío, me han tocado las críticas y son golpes duros. Sé manejar los dos aspectos, ahora que me toca estar de este lado lo trataré de alargar, de aportar al grupo”, compartió el jugador que porta el dorsal 11 del Rebaño.

"No me desvío (por los elogios), me han tocado las críticas y son golpes duros. Sé manejar los dos aspectos".

Pese a que ahora vive un momento de gracia dentro de la institución tapatía, Brizuela ha sido claro al señalar que fue larga la espera para volver a tener el protagonismo que ahora ha recobrado, ya que las lesiones, la recuperación y su readaptación al equipo le costó más de lo que pudiera pensarse.

MEXSPORT/ARCHIVO

“Lo más complicado fue cuando regreso de la lesión porque en cuanto empiezas a apretar te empiezas a presionar y adelantas proceso. Para mí eso fue lo más difícil porque algunos partidos me costaban por mi tobillo, llegaba media hora antes a tratar de hacer ejercicios. Fue lo más complicado porque pensé que iba a regresar rápido y es parte de una lesión, debes ir poco a poco”.

“Respecto al tema de jugar otras posiciones, cuando uno no juega y te dan la oportunidad, donde te pongan vas a querer jugar. Me costó adaptarme por el tema defensivo, pero aprendí mucho y más del tema de las lesiones”, finalizó Brizuela.

El dato

Brizuela ha jugado todos y cada uno de los minutos que Chivas ha disputado en este Apertura 2018. En este lapso, el “Cone” ha colaborado con un gol y diversas asistencias.