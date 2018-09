El futbol ha sido injusto con Chivas: Cardozo

El trabajo que ha realizado el Guadalajara, siente el técnico de Chivas José Saturnino Cardozo, no se ve reflejado en la cantidad de puntos que deberían llevar, pero entiende que así es el futbol, no siempre gana el que mejor propone.

El pasado sábado ante el Monterrey, Chivas fue inteligente, planteó un partido de acuerdo al análisis que habían hecho, presionando al rival sabiendo que correrían algunos riesgos y que tendrían al equipo local encima, pero eso le dejaría espacios para poder contraatacar con dinámica.

Al final, el planteamiento les beneficio, porque fueron contundentes, les dio resultado lo que planificaron y el rival comenzó a brincar líneas, lo cual facilitó hasta cierto punto el trabajo del equipo tapatío, que marcó diferencia ante el arco rival en momentos vitales. En este encuentro, el futbol si fue justo para lo realizado en el campo.

“Muchas veces jugando bien no hemos encontrado resultados, el futbol ha sido injusto y hemos seguido trabajando. Los resultados van a llegar con base en el trabajo, que nos va a sacar adelante de todas las circunstancias. El equipo no se va a relajar nunca, ni estando en primer lugar, ni estando noveno, ni ganando un título. El plantel va a seguir trabajando igual y esperamos el domingo hacer un buen partido y tratar de regalar un triunfo más”.

Chivas no está en el lugar que debe ocupar por historia, por palmarés, así que trabajan en buscar alternativas que le den al equipo variantes para vencer a los rivales, alcanzar la meta de puntos y colarse a la Liguilla.

“Es un equipo que no se va a relajar porque no está en la posición que debe estar Chivas. Todos sabemos dónde estamos y lo que debemos hacer para que Chivas esté donde debe estar un equipo grande. No podemos salir a festejar porque no hemos hecho nada”.

Chivas mandó ante el Monterrey una línea de tres centrales ante Rayados, lo cual le funcionó, porque Hedgardo Marín se comportó bien, al igual que Miguel Basulto bajo el mando del capitán Jair Pereira. Este planteamiento lo trabajaron cuatro días antes del encuentro, tiempo que el técnico consideró fue suficiente porque los jugadores se adaptaron muy bien.

“Habíamos hablado de que teníamos que ir a jugar ante uno de los mejores planteles del futbol mexicano y que teníamos que jugar un partido perfecto. Tal vez no lo jugamos porque cometimos errores que nos costó. Sin embargo, el orden del equipo y el convencimiento de jugar a lo que tenemos, nos llevó a sorprender y a sumar los tres puntos"

"(Se trataba de) un equipo con buenos jugadores, ante un público difícil, pero hablamos de que la gente no juega y que en la cancha éramos once contra once donde el rival puede jugar un poco mejor, pero la actitud no podía llevar a sumar los tres puntos. Nosotros creemos en el talento de los jugadores y ellos son los que demuestran. Nosotros no jugamos, pero confiamos en ellos y en su convencimiento”.

“No soy mediático”

El técnico puntualizó que no se ve como alguien popular, tampoco le interesa, ya que está metido al cien por ciento en trabajar fuerte, en lograr objetivos y entonces, quizá las cosas puedan cambiar, por lo pronto se dedica en cuerpo y alma a trabajar en llevar a Chivas a lo más alto.

“Yo no soy mediático, yo trabajo. Me encanta trabajar, me gusta trabajar, me gusta estar con los jugadores, transmitir mi experiencia y no me gusta ser mediático. Con Toluca entré 4 veces a semifinales y me criticaron, lo hicimos en 6 torneos en Toluca y me fui porque queríamos ganar un título, no se dio y le dimos el espacio a otra gente porque no supimos aprovechar. El plantel no era tan… teníamos un plantel más corto y llegamos más lejos. A mí me gusta trabajar y si te reconocen o no, ya no depende de uno”.

RR