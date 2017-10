'El Conde' anuncia su retiro de los ruedos

Pachuca lo vio nacer como matador de toros, la México se deleitó con sus faenas, pero fue Guadalajara, su tierra natal, la que le abrió la puerta a las mejores experiencias de su carrera. Alfredo Ríos “El Conde” ha decidido ya no pisar el albero, cortarse la coleta y guardar los avíos para darle paso a las nuevas generaciones de la fiesta brava en el país.



Aunque la noticia toma por sorpresa al mundo de la tauromaquia local, nacional e incluso internacional, el torero tapatío tomó la decisión de que ésta será su última temporada en los ruedos, ya que desde hace un tiempo pensó que 25 años de carrera serían suficientes para bajarle el telón a su trayectoria.



“Se viene la culminación, cumplo 25 años y me voy. Acabo de cumplir 24 en esta semana y ahora, en este último año, espero disfrutarlo, yo creo que lo más maravilloso de mi vida fue el momento en el que decidí ser torero y haber tenido la carrera que he hecho, sobre todo donde la hice, basada en Guadalajara, la plaza más difícil para la mayoría de los toreros, pero en la que más suerte tuve y en la que más apoyo recibí”, comentó el coleta jalisciense.



Pese a que aún no decide cuándo será su último paseíllo y el lugar en el que hará el brindis final, “El Conde” reconoció que sería espectacular retirarse en los cosos de la Nuevo Progreso, Pachuca, la Plaza México e incluso la Plaza de Las Ventas en Madrid.



“Guadalajara fue la plaza que me sostuvo. Yo nunca he creído en los dichos que dicen que nadie es profeta en su tierra, porque eso es mentira, te lo digo yo porque puedo decir que triunfé en la plaza de toros más complicada de Latinoamérica. Triunfé más que muchísimas figuras del toreo, se me dio a mí, con mi tierra y con mi gente. Me gustaría que fuera Guadalajara, pero la última palabra la tienen las empresas”.



Tras haberse presentado en la Perla Tapatía en febrero pasado, Alfredo Ríos regresa el próximo domingo al inmueble de la colonia Monumental para formar parte del cartel que inaugura una nueva Temporada Grande. A partir de las 16:30 horas, el matador tapatío partirá plaza junto al rejoneador español Andy Cartagena y el joven mexicano Leo Valadez, lidiando un lote de dos astados de Rancho Seco y cuatro de Marco Garfias.