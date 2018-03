El América recibe a su cliente, La Máquina

Con sus 21 puntos, las Águilas del América se mantienen en zona de clasificación como el cuarto mejor equipo del Torneo Clausura, pero en esta Jornada 13 intentarán regresar a la senda del triunfo a costa del Cruz Azul, mañana por la noche.

“Espero a un equipo (Cruz Azul) urgido de resultados, pero nosotros también estamos urgidos de sacar puntos que nos lleven a la clasificación”, dijo el entrenador del América, Miguel Herrera. “El hecho de que Cruz Azul no haya hecho un buen torneo no significa que sea un equipo malo, tienen buenos jugadores”.

La Máquina, que viene de igualar de último minuto 1-1 ante Pumas, tiene apenas 12 puntos que le sirven para colocarse en la posición 14 entre 18 equipos, cuando restan sólo cinco fechas en el calendario regular.

“Estamos enfocados en trabajar y conseguir los 15 puntos que quedan porque el torneo todavía no se acaba”, dijo el entrenador de los celestes, Pedro Caixinha. “La temporada ha sido de regular a mala, lo tengo que decir de forma frontal y acepto la crítica porque los resultados no me respaldan, pero esto es un proceso”.

El trabajo del portugués Caixinha, quien regresó en México luego de una ausencia de tres años, tiene como asignatura final el darle a Cruz Azul su primer título de Liga desde el Invierno 97, pero un revés ante el América le complicaría mucho esa misión, al menos en su primer torneo con los celestes.

Cruz Azul tiene a favor que enfrentará a un América que viene de perder con Toluca y que apenas ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

Cementeros no han estado a la altura

El arquero de Cruz Azul, Jesús Corona, aceptó que el equipo no ha estado a la altura de los más recientes partidos disputados ante América y, por ello, existe dominio de las Águilas.

Los dirigidos por Miguel Herrera no pierden ante La Máquina desde la Jornada 12 del Apertura 2014, lapso en el que acumula seis victorias por tres empates.