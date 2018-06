Duelo de astros

La presencia de Mohamed Salah y el rendimiento de un mediocampo uruguayo totalmente renovado, son las dos grandes interrogantes de cara al debut de Uruguay y Egipto en la Copa del Mundo.

Los rioplatenses asoman como grandes favoritos para ganar el Grupo A, que completan Rusia y Arabia Saudí, y por ello es posible que Egipto decida no arriesgar a Salah, quien viene de una lesión en un hombro sufrida durante la Final de la Champions League ante Real Madrid, y que casi lo deja fuera del Mundial.

El astro del Liverpool se entrenó a la par de sus compañeros esta semana, pero no se descarta que el técnico argentino de Egipto, Héctor Cúper, prefiera darle unos días más de recuperación si considera que su equipo no tiene esperanzas ante los uruguayos.

En conferencia de prensa, Cúper dijo sentirse “muy optimista” de que Salah pueda jugar, pero no confirmó su alineación para hoy.

Por su parte, el técnico de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, afirmó que la alineación celeste no depende de si juega o no Salah, aunque reconoció que el egipcio “es un talento del futbol y siempre que se enfrenta a un gran jugador hay que tomar previsiones”.

El defensa y capitán Diego Godín resaltó que “La Celeste” preparó su debut para este Mundial de la misma manera, sin importar la duda que existe sobre la posibilidad de que juegue o no Salah. “Nuestra preparación no depende de un jugador. Salah es importantísimo para su Selección, pero nos preparamos para que esté él o no. Nos preparamos de la misma manera”.

Uruguay llega al Mundial con un equipo que para muchos es superior al que fue semifinalista en Sudáfrica en 2010 y cayó en Octavos de Final cuatro años después ante el pentacampeón mundial Brasil, tras no sobreponerse a la suspensión de Luis Suárez por haber mordido al italiano Giorgio Chiellini en el cierre de la primera ronda.

Sigue contando con Luis Suárez y Edinson Cavani, dos de los mejores delanteros del mundo, y con una defensa firme encabezada por Diego Godín. Pero a eso le suma ahora un mediocampo más fuerte que el de tiempos pasados, con jugadores que marcan y también piensan en atacar.

