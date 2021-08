¿Dónde ver en vivo el All-Star Game 2021 de la MLS vs Liga MX?

La idea es clara y no es un secreto; en un futuro, próximo o lejano, se espera que la Liga MX y la Major League Soccer se fusionen para formar un gran consorcio deportivo-económico que domine el futbol del continente americano.

Los primeros pasos se han dado, y uno más es el duelo de estrellas, el All-Star game, entre los mejores jugadores de la Liga MX y los de la MLS, que se desarrollará este día en el Banc of California Stadium de Los Ángeles, California.

Por el lado de la Liga MX estarán los mejores jugadores del torneo pasado, el Guard1anes 2021, los ganadores del Balón de Oro, y se sumarán algunos más, escogidos en específico por Juan Reynoso, técnico del campeón Cruz Azul. "No es para nosotros un juego de exhibición, es verdad, cuidaremos que los jugadores regresen sanos a sus clubes, pero queremos dejar bien parada a la Liga Mexicana", dijo el peruano.

En el equipo de la Liga MX estará gente como NahuelGuzmán, de Tigres; Alfredo Talavera, de Pumas; Luis Romo y Jonathan Rodríguez, de Cruz Azul, y Ángel Mena, del León, entre muchos más. La lista ha sufrido diversos cambios, debido a varias lesiones sufridas por los futbolistas. Por el lado estadounidense, la lista de jugadores corrió a cargo exclusivamente de Bob Bradley, ex técnico de la selección de las barras y las estrellas, y quien ahora es entrenador del LAFC.

"Es juego para disfrutar, para pasarla bien, pero no será totalmente divertido si los equipos que salten a la cancha no salen con la intención de llevarse el triunfo", dijo. Entre los nombres populares para el público mexicano del cuadro de la MLS, está el ex de Tigres, Raul Ruidíaz, quien jugó en Morelia y el mexicano Rodolfo Pizarro.

Este partido, el experimento de estrellas es un paso para lo que parece inminente, la unión de las dos ligas más importantes de la Concacaf.

Horario y dónde ver en vivo el All-Star game MLS vs Liga MX

El partido será transmitido sólo en televisión de paga.

Fecha y hora: Miércoles, 25 de agosto, 20:00 horas

Miércoles, 25 de agosto, 20:00 horas Transmisión (canal): ESPN

