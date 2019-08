Dolores Hernández aporta plata; Paola Espinosa cae al lugar 12

La mexicana Dolores Hernández aportó medalla de plata para su país, esto tras su participación en la prueba de trampolín de tres metros de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en donde Paola Espinosa cayó hasta la décima segunda plaza.

En la prueba de trampolín de tres metros, Hernández Monzón sumó 339.60 para la plata, en tanto el oro fue para la canadiense Jennifer Abel con 374.25 puntos y el bronce para la estadounidense Brooke Schultz con 334.85.

Mientras, la medallista olímpica Paola Espinosa falló el salto al frente con tres y media vueltas, con lo cual se fue hasta el puesto 12, y aunque luego trató de recuperarse apenas hizo 264.30 unidades para el noveno puesto.

Al final de la competencia, Hernández se mostró contenta por el resultado, aunque le hubiera gustado estar en el podio con Espinosa y aseveró que su actuación en esta prueba fue buena, ya que tuvo la oportunidad de mostrar el trabajo de todos los días para llegar a este momento.

"Contenta porque aporto otra medalla para México, sé que pude haber dado más, pero la canadiense (Jennifer Abel) es una de las mejores del mundo, pero estoy feliz por lo realizado", comentó.

En tanto, Paola Espinosa consideró que fue una prueba en la cual debe trabajar más para tener mejores resultado encaminada a la Copa del Mundo en Tokio el próximo año.

"No estoy satisfecha porque me hubiera gustado tener un mejor resultado, lo bueno es que sí detecté las fallas para mejorarlo. Me deja tranquila que esto haya pasado ahora para poder saber en lo que debo trabajar más y entrenarlo", declaró Espinosa.

Resaltó que hizo clavados buenos en esta competencia, pero debe trabajar en los detalles, en conjunto con su entrenador, Iván Bautista. "A regresar (a México), seguir trabajando; no estoy satisfecha con esta última prueba, pero estoy contenta porque fueron unos grandes Juegos Panamericanos", concluyó.

LS