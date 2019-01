Difunden audio de Emiliano Sala antes de desaparición de vuelo

El futbolista argentino Emiliano Sala expresó en un mensaje de voz enviado a sus amigos su preocupación por las condiciones de la avioneta en la que iba a bordo previo a que se perdiera el rastro de la nave el lunes en el Canal de la Mancha.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben"

"Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff", dice el mensaje de voz que se le atribuye a Sala, según reproducen este martes medios de prensa locales.

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", dice supuestamente Sala en el mensaje de Whatsapp.

El excompañero de Sala en Bordeaux, el uruguayo Diego Rolan, había revelado a la prensa la existencia de un audio en el que Sala hablaba sobre su preocupación respecto al vuelo.

#UltimoMomento | Se filtró un audio que Emiliano Sala le envío a sus amigos previo a la desaparición de la avioneta que lo trasladaba de Nantes a Cardiff. pic.twitter.com/O4mqnk6VpB — Radio EME (@Radio_Eme) 22 de enero de 2019

Sala, de 28 años, acababa de firmar su pase del Nantes francés al Cardiff City, el club galés que compite en la primera división inglesa.

JM