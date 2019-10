Diego Reyes sin recordar nada después del choque con Caraglio

El mundialista Diego Reyes aseguró que se deben tomar en serio las medidas de precaución cuando hay choque de cabezas en el futbol, porque ni se acuerda si tocó el balón después del impacto contra Milton Caraglio.

El 19 de septiembre pasado, en el partido de la final de la Leagues Cup entre Tigre y Cruz Azul, disputado en Las Vegas, Nevada, Reyes y Caraglio fueron en disputa del balón y en la acción chocaron sus cabezas, eso en el minuto 58.

Los médicos de Tigres entraron a la cancha para darle atención y pese a la condición del campeón olímpico en Londres 2012, nada hicieron porque ya no continuara, así que siguió en la cancha y en el minuto 75 ya no pudo más y salió de cambio.

Pese a que se quedó detrás de la banca, fue hasta 10 minutos después que fue sacado en ambulancia e ingresado en un hospital.

El día 23 pasó a cirugía por postraumatismo de cráneo, además de la formación de un hematoma pequeño. "Se procedió a cirugía de mínima invasión", informó el club.

"No es obligar, pero sí tomar las precauciones debidas. Lo que me pasó a mí en el partido contra Cruz Azul ni me acuerdo ni siquiera haber tocado el balón después de que seguí (tras el choque). No recuerdo de eso", compartió en conferencia de prensa.

Reyes abundó que al principio no se me veía mal, pero por dentro estaba mucho mal, "por eso me informaron que me tuvieron que operar. Sí deben implementar muchas medidas para tomárselo en serio este tipo de golpes, porque uno nunca sabe, el cerebro es muy delicado".

