El director técnico argentino de los Tigres de la UANL y ex timonel del Atlas con quien fuera bicampeón en 2021 y 2022, Diego Martín Cocca se ha convertido oficialmente en uno de los candidatos para tomar las riendas de la Selección mexicana de futbol.

Y es que el timonel ha entablado charlas con el nuevo director de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga, así como con el director deportivo del Tricolor, Jaime Ordiales, así lo confirmó el propio Diego Cocca.

"Si hablé con Rodrigo y con Jaime en una entrevista, una charla de futbol, fue muy amena y estuvimos como dos horas hablando, el qué pensaba yo de varias cosas, aportar mi visión y quedará en ellos si sí o no, realmente lo importante fue que pude charlar y hablar con ellos, agradecerles y estoy metido en el partido del sábado, que para mí es lo más importante, necesitamos seguir sumando y mejorando para poder estar en los primeros puestos", señaló Diego Martín Cocca.

El argentino se une a las figuras de Ignacio Ambriz, Guillermo Almada y Miguel Herrera como los candidatos a tomar el puesto en un proceso de tres años y medio de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Quiero dejar las cosas bien claras, no me imagino, ni me ilusiono ni nada, hoy soy el técnico de Tigres, estoy con los pies sobre la tierra pensando en mañana, en que Tigres gane mañana y sigamos haciendo goles, creciendo y ganando, pregúnteselo a la gente de la selección qué es lo que piensa hacer, para mí fue un entrevista, que se han entrevistado a muchos técnicos, me causó buena impresión, fue una charla amena y cordial, soy el técnico de Tigres y mañana tengo un partido importante", declaró.

