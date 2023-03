Cada minuto que pasa, la mujer toma un rol más importante en la sociedad sin importar el ámbito en el que se desempeñe. Puede ser en la medicina, el derecho, la arquitectura, la construcción, el deporte o el periodismo. En este último rubro, una de las representantes tapatías que más éxito ha tenido en su corta carrera es Natalia León Torres, conductora y analista de Fox Sports México, quien ha visto cómo su carrera ha crecido como la espuma, abriéndose camino en un medio que históricamente era dominado por los hombres.

Inició en la prensa escrita como parte de un equipo de edición digital, para luego pasar a formar parte del Departamento de Comunicación del entonces equipo de Primera División de la Liga MX, los Leones Negros de la UdeG, pero con el descenso en 2015, prescindieron de sus servicios.

¿Se quedó de brazos cruzados? No, y muy pronto Natalia encontró trabajo gracias a su tenacidad y conocimientos y fue en el Periódico El Tren, entonces hermano de El Informador, en donde plasmaba sus conocimientos y su pasión en papel. Sin embargo, la gran oportunidad de su vida (hasta el momento) llegó. Fue llamada a ser corresponsal de la empresa internacional Fox Sports y luego fue convocada a viajar a la CDMX para formar parte del equipo de esa empresa en la capital del país.

Natalia es una comunicadora apasionada, amante del futbol, con conocimiento, carisma, muchos amigos y un hambre intensa de aprender y hacer oír su voz.

— ¿Alguna vez has sentido desventaja en tu trabajo por ser mujer?

— Desventaja como tal no, yo quiero pensar que a los puestos que alguna vez apliqué o aspiré, no pude entrar por falta de capacidad mía o de conocimientos, no tanto por cuestión de género. La verdad yo traía un rezago importante en deportes, me he ido preparando, he tenido que ir tomando cursos de táctica para profundizar más sobre futbol, actualmente estoy estudiando sobre béisbol, que es un deporte que no me gusta tanto, pero que es importante para mi trabajo. Pero si no entré a algunos trabajos a los cuales aspiré, fue por falta de conocimientos, yo me niego a pensar que fue por discriminación, porque nunca he dejado de tener trabajo, afortunadamente.

— ¿En qué momento decidiste dedicarte al periodismo deportivo?

— Yo me di cuenta que me gustaba el futbol, yo quería seguir viviendo esa pasión por el futbol, me llamó la atención y es por ello que no dudé en continuar desde este lado, pero ahora como reportera de deportes luego de trabajar en un equipo de futbol y eso me dio un panorama muy amplio, me dio mucho aprendizaje y decidí que quería continuar por ese camino.

— ¿Qué aportan las mujeres al periodismo deportivo?

— Le aportamos una visión distinta, una visión más amable, un rostro diferente, porque históricamente los hombres han dominado el periodismo deportivo, son los que han estado en estos puestos por años y hasta este tiempo se busca un equilibrio con las mujeres en roles que no se veían hace 10 o 20 años. Hoy hay varias narradoras mexicanas en futbol, varias comentaristas, tanto en varonil, como en femenil, están en Champions League, en fin, creo que hay mujeres ahora mismo que aportan mucho análisis, que están muy preparadas y que dan una visión distinta.

— ¿Qué te motiva día a día a seguir en tu labor?

— Me motiva aprender muchísimo, no he logrado nada, yo le sigo los pasos a muchas mujeres que abrieron caminos, hay muchas a quienes admiro por su constancia, ojalá pudiera llegarles a los talones. Agradezco que hayan existido para que yo esté, porque en su tiempo fue mucho más rudo, más difícil, y me motiva seguir en mi trabajo, abrir camino a nuevas generaciones. Estoy convencida de que faltan más mujeres aquí y en otras profesiones en puestos importantes en empresas, en la medicina, arquitectura, seguridad pública, creo que debe haber más mujeres en otros puestos y eso me motiva. Seguir creciendo, ¿hasta dónde?, no lo sé, pero ojalá que el techo sea todavía muy alto, pero es bonito seguir en este camino y ver hasta dónde nos llega esta aventura.

— ¿Desde tu trinchera, de qué forma se pueden acelerar los cambios para tener una sociedad más igualitaria, y que las mujeres ocupen esos lugares que les corresponden?

— Lo primero es entender que no tengo que ponerle el pie a otras mujeres y estaría muy bueno que quienes nos dedicamos a esto entendiéramos eso. Nuestra competencia tiene que ser contra todos los que estén en el gremio, porque si estamos en los medios es porque tenemos la capacidad y las cualidades. Tenemos que dejar de asumir que las empresas nos hacen un favor y buscan llenar esa cuota de género, hay que normalizar que ocupamos un puesto por nuestra capacidad. Y cuando hablo de competir, me refiero a una competencia sana, a seguirnos preparando como profesionales. Después, espero que pase como a mí me pasó, que una niña o una estudiante vea un fragmento de mi trabajo como algo aspiracional. Y por último hay que quitarnos de la mente esos roles establecidos históricamente, esa sería una muy buena manera de aportar desde nuestra trinchera.

— ¿Qué significado o relevancia tiene para ti la conmemoración del Día Internacional de la Mujer?

— Que este 8 de marzo quede en la conciencia de todos, todos los días, de la importancia que cobra la mujer en la sociedad, de la importante fuerza laboral que representamos y hacer mucha conciencia porque hay una deuda histórica para con este género. Recordar que todos los días se asesinan a 10 mujeres, entonces no es un día para felicitar, sí es un día para hacer mucha conciencia, para conmemorar, y nada, decirles que quieran mucho a sus mujeres, apóyenlas en todo y viviremos en una sociedad más igualitaria y feliz.

"Históricamente hay una deuda para con las mujeres por la nula integración años atrás, entonces creo que vivimos un gran momento dentro del periodismo deportivo para ser mujeres"

Natalia León, reportera de Fox Sports México

CT