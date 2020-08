Dejen a Lionel Messi ser feliz, pide su primo

Maximiliano Biancucci ha pasado su carrera con el estigma de que es el primo de Lionel Messi.

Por eso es que las expectativas en su juego son altas y casi siempre decepcionan. Ahora se le busca, pero solo para que opine de su primo y el drama que vive por su posible salida del Barcelona.

https://giphy.com/gifs/QBXF5u37jNYQmPbYvA/html5

Biancucci, ex del Cruz Azul, asegura que si Lionel se va del cuarto catalán, "es porque ya no es feliz" dijo a Radio Continental de Argentina.

Así que "Leo tiene que buscar el lugar en el que sea feliz. Si se va es porque no es feliz y quiere buscar nuevos rumbos. Está en su derecho".

Maxi Biancucci jugó en La Máquina Cementera en el 2010, sin mayor éxito, apuntó que en la cuestión contractual se debe de llegar a un buen acuerdo. "Por lo que leí, tiene contrato hasta el año que viene. Pero creo que sería positivo que se vaya porque al club le entraría un dinero y no se iría libre. Tienen que hacerle caso a lo que siente".

En lo particular, el ahora futbolista retirado, pensaba que Leo Messi, "nunca se iba a ir del Barça, pero me gustaría verlo en un equipo que juegue bien. De todos los equipos que suenan, me parece que en el Manchester City encajaría bien. Por ahí, en el PSG también, pero que vaya donde sea feliz y tenga paz".

OA