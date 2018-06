Defensa colombiano Frank Fabra se lesiona y queda fuera del mundial

El defensa de la Selección de Colombia, Frank Fabra Palacios, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, durante los entrenamientos preparatorios en Italia, por lo que queda fuera del Mundial Rusia 2018, informó este sábado la Federación Colombiana de Futbol (FCF).

El cuerpo médico de la Selección de futbol entregó el dictamen luego de hacerle varias imágenes diagnósticas, que constataron la lesión que se preveía, tras un primer examen clínico, lo que obliga a buscar el remplazo de Fraba Palacios para ir a la Copa Mundial Rusia 2018.

"El lateral izquierdo, quien es jugador del Boca Juniors en Argentina, se encuentra acompañado por todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico y staff, quienes recibieron con muchísimo dolor la confirmación de la noticia", señaló la FCF.

Entre los jugadores que podría llamar el director técnico, José Néstor Pekerman, figuran: Farid Diaz, quien estuvo en las eliminatorias y jugó la última temporada con el Olimpia de Paraguay, y William Tesillo, del club colombiano Santa Fe.

La Selección de Colombia continúa preparándose en Milanello, antes de viajar a Rusia a disputar la Copa Mundial, con trabajo de campo en donde los jugadores realizan reacción y dinámicas de pases, y ejercicios de espacio reducido.

En tanto el volante y el más veterano de la selección, Abel Aguilar, se recupera favorablemente de su lesión.

"Gracias a Dios el tema de la lesión ya quedó atrás. He estado trabajando con el grupo normalmente. He podido hacer futbol esta semana y eso me tiene muy contento. Era cuestión de tranquilidad, paciencia y trabajar arduamente para estar bien. En este momento ya todo está sin ningún problema", dijo.

Por su parte José Izquierdo, extremo izquierdo, manifestó que "las sensaciones son increíbles, con mucha ilusión y sueños por cumplir. He venido trabajando, siempre lo dije, a la selección llega el jugador que esté en mejor momento. Yo me enfoque en mi trabajo y en mi club para poder estar acá".

