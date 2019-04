¿Debe Chivas comenzar a contratar extranjeros? Los pros y los contras

Los últimos cuatro torneos han sido tan malos para Chivas, que algunos seguidores comienzan a pedir que el equipo rompa una de sus más importantes tradiciones y contrate jugadores extranjeros.

A continuación, los pros y los contras que representaría esa decisión. No te olvides de votar en la encuesta incluida en el artículo y de escribir tus propios pros y contras en la caja de comentarios en la parte baja de la página.

LOS PROS

No significaría romper con la tradición: Contratar a jugadores foráneos no sería una contradicción a la historia del Guadalajara porque el equipo simplemente no existiría sin extranjeros. Entre sus fundadores se encontraba un belga, Édgar Everaert y un francés, Calixto Gas. Ángel Bolumar, catalán, fue uno de los jugadores que más amor profesó por los colores rojiblancos y probablemente el futbolista que sintió con más intensidad que ninguno en la historia la rivalidad con Atlas. Sin la aportación de técnicos extranjeros como José María Casullo, Jorge Orth, William Reaside, Donaldo Ross, Arpad Fékete, "Tuca" Ferretti y Matías Almeyda el Rebaño nunca habría alcanzado la grandeza.

Pondría a Chivas en igualdad de circunstancias: El mercador de futbolistas mexicanos se ha reducido y se ha encarecido considerablemente. La relajación de las restricciones ha hecho que los jugadores foráneos ocupen cada vez más espacios, por lo que los talentos mexicanos surjan cada vez más raramente, y cuando aparecen tienen al menos tres destinos más atractivos que Chivas: equipos de mayor presupuesto (América, Rayados, Tigres), Europa y la MLS. Darse la posibilidad de contratar extranjeros, le permitiría al Rebaño equilibrar la balanza y competir de tú a tú con los demás equipos.

Le daría proyección internacional: los Tigres son conocidos en Francia gracias a Gignac. El mundo entero supo de la existencia de Querétaro con la llegada de Ronaldinho. Contratar buenos jugadores extranjeros no sólo pondría a Chivas en igualdad de circunstancias respecto a otros equipos, también le ayudaría a conquistar otros mercadosy seducir aficionados de otros países, algo que es difícil de lograr contratando sólo jugadores mexicanos.

LOS CONTRAS

Sería un riesgo: Si contratar jugadores extranjeros parece la solución desde el punto de vista futbolístico y financiero, hacerlo pondría en riesgo la identidad del equipo, que es uno de sus principales atributos. Si Chivas decide contratar futbolistas foráneos y los resultados no son inmediatos y tangibles, podría convertirse en un equipo más, y eso es lo último que el Guadalajara debe ser.

Sin presupuesto, las cosas cambiarían poco: La contratación de extranjeros podría ser un espejismo si Chivas no cuenta con un presupuesto apropiado. El Rebaño parece atravesar problemas económicos y no ha dado muestra de gran tino en sus contrataciones, por lo que nada garantiza que su elección de jugadores extranjeros sería la indicada. Así, Chivas podría encontrarse sin una de sus más importantes tradiciones, y con los mismos pobres resultados deportivos.

Podría alejar a parte de su afición: Si fichar a jugadores extranjeros representa una oportunidad para conquistar nuevos mercados, hacerlo también podría alejar a buena parte de los seguidores de Chivas, que podrían no perdonar la ruptura de lo que perciben como una tradición. El cambio podría no ser bien recibido por los seguidores del equipo en Estados Unidos, un mercado muy importante para el Rebaño.

RR