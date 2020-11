¿De qué murió Maradona?

Diego Armando Maradona murió este miércoles 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

Según se confirmó, se descompensó y sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa que habitaba en el barrio San Andrés de la zona de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.

Su corazón ya no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos que se acercaron hasta el lugar en nueve ambulancias. Los datos no alcanzan a darle dimensión al asunto: se trata de la muerte de un símbolo que traspasó con una pelota de futbol las barreras de la Argentina para convertirse en una leyenda mundial.

Maradona había dejado la Clínica Olivos el pasado miércoles 11 de noviembre, después de ser operado el martes 3 para extraerle un hematoma subdural. A partir de ahí, Diego siguió con la rehabilitación en una casa alquilada, que estaba especialmente adaptada para que pueda continuar con su tratamiento por su adicción al alcohol.

