David Martínez, Enfocado en un sueño

Ya fue campeón mundial de Artes Marciales Mixtas (MMA) el año pasado, puso el nombre de México en todo lo alto y ahora David Martínez va por el título de los Juegos Mundiales.

La joven promesa de las artes marciales quiere dar un salto de calidad y, con la experiencia que ha adquirido, busca representar dignamente a México.

“Va a ser un evento muy importante para mí y voy a representar a México como se merece, estaremos ahí con todas las fuerzas y cuento con todo el apoyo de mi equipo”, comentó en entrevista para El Informador.

David ya fue campeón mundial de MMA en las 135 libras de Combate Global y también ha sido dos veces campeón panamericano de kickboxing. Ahora llega mejor preparado para este nuevo reto de los Juegos Mundiales, a disputarse en Alabama, Estados Unidos.

“La primera vez que fui era muy joven y me faltaba experiencia. En 2017 eran mis primeros World Games, no había ido a ningún Mundial. He ido agarrando experiencia y cuento con una estructura sólida para tener bien definidos los músculos, para que podamos golpear más fuerte y que podamos recibir el castigo, eso es lo que he estado mejorando”, explicó.

Entre sesiones de entrenamiento funcional, técnico-táctica y de retroalimentación, David entrena hasta cinco o seis horas diarias de cara al torneo. Su padre funge como entrenador, mientras que su madre está enfocada en llevar por completo su plan alimenticio y nutricional.

“Estoy muy enfocado. He estado trabajando muy fuerte con mi equipo multidisciplinario para esos compromisos. También tenemos las pláticas con nuestra psicóloga deportiva, para que podamos llegar bien enfocados, bien listos y que no haya ninguna sorpresa”, mencionó.

Serán en total ocho contendientes los que buscarán el título en la categoría de -63.5 kilogramos y se enfrentarán a eliminación directa para definir al campeón.

Todo arrancará el próximo miércoles 13 de julio. El mexicano se verá las caras ante el brasileño Vinicius Oliveira en busca de un pase a semifinales.

También habrá contendientes como Ikbol Fozilzhonov (Kirguistán), Dajan Ivanovic (Bosnia y Herzegovina), Tiago Santos (Portugal), Chingiskhan Tlemissov (Kazajistán), Orfan Sananzade (Ucrania) y Ognyan Mirchev (Bulgaria).

“Nunca imaginé poder representar a México en estos eventos o en un Mundial, pero todo se puede lograr con un trabajo duro. He aprendido en cada torneo cuestiones técnico-tácticas y ahora buscaré aprovechar todas mis fortalezas”, aseguró la joven promesa mexicana.

David viajará con todo su equipo de trabajo este viernes y tendrá cerca de una semana para adaptarse a las condiciones en Alabama y ponerse a punto para su combate.