David Faitelson se lanza contra Christian Martinoli y Luis García

David Faitelson , titular de Faitelson sin Censura, en TUDN, tiene una sección en dicho programa llamada " La Nota Censurada del Día ". Durante la última emisión del programa, dio su opinión acerca de la narración en vivo del partido Monterrey vs Inter de Milán del Mundial de Clubes 2025 que realizaron Christian Martinoli y Luis García .

Ambos comentaristas realizaron una transmisión en vivo desde YouTube narrando los detalles del partido inaugural del Mundial de Clubes de la FIFA sin tener los derechos de transmisión. El problema principal que Faitelson criticó fue la liviandad con la que ambos comentaristas tomaron el decir groserías y beber hasta emborracharse durante la narración del partido , acciones que hacen caer la calidad, en palabras de David, del periodismo deportivo y del propio periodismo.

¿Qué declaró Faitelson sobre Christian Martinoli y Luis García?

David Faitelson aclaró que no tiene nada en contra de ninguno de los dos comentaristas involucrados, ya que ha trabajado con ambos y fueron buenos compañeros y amigos.

"Yo no tengo nada contra [Christian] Martinoli ni contra Luis García , los dos fueron compañeros míos: Martinoli trabajó bajo mis órdenes en TV Azteca; trabajé junto a Luis García, gran compañero, gran amigo..."

Después de esto, el periodista deportivo entró de lleno a criticar lo que había sucedido el sábado durante la transmisión en vivo, específicamente la falta de seriedad por parte de ambos comentaristas.

"Con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, de groserías, de palabras fuera de lugar, de reírse, [...] si la gente lo consume, que sí lo consume, [...] también lo consume mucho un círculo rojo por ahí de periodistas que no han podido "dar el estirón", pobrecitos; y ahí están diciendo que "lo que están haciendo es maravilloso, vale la pena ponerle mute a la transmisión del futbol"... Con todo respeto, a mí me enseñaron a hacer periodismo ", aseveró Faitelson.

Dicho esto, Faitelson reconoció "me puedo equivocar, puedo tomar malas decisiones", y reivindicó el trabajo del periodismo, mismo que, según criticó, se vio opacado por la acción de García y Martinoli: "se trata de hacer periodismo en televisión, y no soy tampoco de cerrarme, Luis lo sabe muy bien, en una atmósfera de un periodismo muy serio, muy rígido de no poder reírlos, sí podemos reírlos, pero hay espacio para todo ".

Para finalizar la sección, Faitelson envió un contundente mensaje para los comentaristas: "me lo dijo un hombre en televisión en ESPN, Rodolfo Martínez , [...] que tu límite sea lo que tus hijas pueden ver en televisión [...] es decir, que mis hijas puedan ver una transmisión de futbol y no sentirse, de alguna manera, avergonzadas de lo que dice su padre. Pregunto: ¿pasó lo mismo este sábado con este experimento?".

Hasta el final de la redacción de esta nota, ni Martinoli ni García han respondido a las aseveraciones de Faitelson.

FF