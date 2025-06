El defensor mexicano Israel Reyes alzó la voz este martes en conferencia de prensa, en la antesala del duelo que la Selección Mexicana sostendrá contra Surinam, dentro de la fase de grupos de la Copa Oro. El jugador del Club América reconoció que su versatilidad en el terreno de juego podría ser una de sus cartas fuertes para estar presente en la próxima Copa del Mundo de 2026.

Reyes, quien puede desempeñarse como defensa central, lateral o incluso medio de contención, considera que esa capacidad puede marcar una diferencia: “Creo que es algo que te da un plus en tu carrera como futbolista. El entrenador tiene más armas para moverte dentro del campo, y en algún momento puede decidir por ti gracias a eso. Pero también sé que no sirve de nada jugar en tres posiciones si no haces bien las cosas en ninguna. Por eso me enfoco en rendir donde me toque, aportar al grupo y buscar buenos resultados”.

Respecto al encuentro contra Surinam, Reyes pidió evitar cualquier exceso de confianza ante el rival caribeño, que viene de dar pelea frente a Costa Rica: “No hay que menospreciar a ningún rival. En el papel podemos ser favoritos, pero si creemos que somos más que alguien, ahí es cuando se cometen errores. Tenemos que hacer las cosas con humildad y pensar partido a partido”.

Finalmente, el defensor recalcó que la unión del grupo es clave para competir en el torneo: “Sabemos lo que significan los contragolpes, lo que implica cada jugada. Tenemos que mantenernos concentrados y con los pies en la tierra si queremos llegar lejos en este torneo”.

