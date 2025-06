En una escena conmovedora, decenas de aficionados del Atlas se congregaron la noche del martes afuera de un hotel en la Zona Metropolitana de Guadalajara para despedir a uno de los grandes referentes del bicampeonato rojinegro: Martín Nervo.

Entre cánticos, porras y gritos de “¡Nervo no se va!” y algunos de “¡Fuera la directiva!”, la afición demostró su descontento con la salida del defensor argentino, a quien consideran un ídolo y un símbolo del renacer del equipo.

La emotiva despedida se dio a pesar de que la decisión de su salida no vino de él, sino por órdenes del consejo deportivo del club, quienes decidieron terminar anticipadamente su contrato, el cual expiraba dentro de seis meses. Además, el cuerpo técnico encabezado por Gonzalo Pineda ya no lo tenía en sus planes.

Visiblemente conmovido y entre lágrimas, Nervo se dirigió a los presentes:

“Es muy lindo levantar trofeos, es lo más esperado para un futbolista y para la gente, pero el cariño de ustedes no tiene precio. Eso no se compra con nada. No hay trofeos ni título que valga, porque eso me lo llevo siempre en mi corazón. Atlas y Martín Nervo va a ser un amor para toda la vida y eso no lo va a cambiar nadie”.

El central argentino también agradeció profundamente las muestras de afecto: “Lo que han hecho ustedes para mí nunca me lo imaginé en mi vida… aquí hay una familia rojinegra más, porque estaré alentando desde otro lado y haciendo mucha fuerza para que al club le vaya bien”.

De cara al Apertura 2025, Atlas ha confirmado cuatro refuerzos, Robert Pier, Gustavo Ferraréis, Jorge Rodríguez y César Ramos y no realizará más incorporaciones, cerrando así un ciclo con una despedida que dejó huella en los corazones rojinegros.

