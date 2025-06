Mundial de Clubes 2025: Calendario completo, grupos y sedes

El torneo internacional de futbol Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 reunirá a 32 equipos de las seis confederaciones continentales. La Copa será disputada en los Estados Unidos .

La renovada competición se disputará dentro del calendario internacional masculino en el período reservado a la extinta Copa FIFA Confederaciones.

Esta será la primera edición del Torneo tras su reestructuración, por lo que en adelante se disputará cada cuatro años, a semejanza de la Copa Mundial de la FIFA de selecciones .

El campeón defensor de esta competencia es el Manchester City, tras haber batido al conjunto brasileño Fluminense por 4-0 en la edición anterior de la copa.

Grupos Mundial de Clubes 2025

Grupo A:

Palmeiras

FC Porto

Al Ahly FC

Inter Miami CF

Grupo B:

Paris Saint-Germain

Atlético de Madrid

Botafogo

Seattle Sounders FC

Grupo C:

FC Bayern Múnich

Auckland City FC

CA Boca Juniors

SL Benfica

Grupo D:

CR Flamengo

Espérance de Tunis

Chelsea FC

Los Angeles FC

Grupo E:

CA River Plate

Urawa Red Diamonds

CF Monterrey

FC Internazionale Milano

Grupo F:

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan Hyundai

Mamelodi Sundowns FC

Grupo G:

Manchester City

Wydad AC

Al Ain FC

Juventus FC

Grupo H:

Real Madrid C.F.

Al-Hilal

CF Pachuca

FC Salzburgo

Te recomendamos: Estos artistas se presentarán en el Mundial de Clubes 2025

Calendario Mundial de Clubes 2025

Sábado 14 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 20:00 horas Al-Ahly FC vs Inter Miami CF Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Domingo 15 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 12:00 horas FC Bayern Múnich vs Auckland City FC TQL Stadium, Cincinnati 12:00 horas Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid Rose Bowl, Pasadena 18:00 horas Palmeiras vs FC Porto MetLife Stadium, East Rutherford 19:00 horas Botafogo vs Seattle Sounders FC Lumen Field, Seattle

Lunes 16 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 15:00 horas Chelsea FC vs Los Angeles FC Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 18:00 horas CA Boca Juniors vs SL Benfica Hard Rock Stadium, Miami Gardens 21:00 horas CR Flamengo vs Espérance de Tunis Lincoln Financial Field, Filadelfia

Martes 17 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 12:00 horas Fluminense vs Borussia Dortmund MetLife Stadium, East Rutherford 12:00 horas CA River Plate vs Urawa Red Diamonds Lumen Field, Seattle 18:00 horas Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns FC Inter&Co Stadium, Orlando 18:00 horas CF Monterrey vs FC Internazionale Milano Rose Bowl, Pasadena

Miércoles 18 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 12:00 horas Manchester City vs Wydad AC Lincoln Financial Field, Filadelfia 15:00 horas Real Madrid C.F. vs Al-Hilal Hard Rock Stadium, Miami Gardens 18:00 horas CF Pachuca vs FC Salzburgo TQL Stadium, Cincinnati 21:00 horas Al Ain FC vs Juventus FC Audi Field, Washington D.C.

Jueves 19 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 12:00 horas Palmeiras vs Al-Ahly FC MetLife Stadium, East Rutherford 15:00 horas Inter Miami CF vs FC Porto Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 15:00 horas Seattle Sounders FC vs Atlético de Madrid Lumen Field, Seattle 18:00 horas Paris Saint-Germain vs Botafogo Rose Bowl, Pasadena

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: este es el calendario de registro en junio 2025

Viernes 20 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 12:00 horas SL Benfica vs Auckland City FC Inter&Co Stadium, Orlando 17:00 horas Los Angeles FC vs Espérance de Tunis GEODIS Park, Nashville 21:00 horas FC Bayern Múnich vs CA Boca Juniors Hard Rock Stadium, Miami Gardens 14:00 horas CR Flamengo vs Chelsea FC Lincoln Financial Field, Filadelfia

Sábado 21 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 12:00 horas Mamelodi Sundowns FC vs Borussia Dortmund TQL Stadium, Cincinnati 12:00 horas FC Internazionale Milano vs Urawa Red Diamonds Lumen Field, Seattle 18:00 horas Fluminense vs Ulsan Hyundai MetLife Stadium, East Rutherford 18:00 horas CA River Plate vs CF Monterrey Rose Bowl, Pasadena

Domingo 22 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 12:00 horas Juventus FC vs Wydad AC Lincoln Financial Field, Filadelfia 15:00 horas Real Madrid C.F. vs CF Pachuca Bank of America Stadium, Charlotte 18:00 horas FC Salzburgo vs Al-Hilal Audi Field, Washington D.C. 21:00 horas Manchester City vs. Al Ain FC Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Lunes 23 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 21:00 horas Inter Miami CF vs Palmeiras Hard Rock Stadium, Miami Gardens 21:00 horas FC Porto vs Al-Ahly FC MetLife Stadium, East Rutherford 12:00 horas Seattle Sounders FC vs Paris Saint-Germain Lumen Field, Seattle 12:00 horas Atlético de Madrid vs Botafogo Rose Bowl, Pasadena

Martes 24 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 14:00 horas Auckland City FC vs CA Boca Juniors GEODIS Park, Nashville 15:00 horas SL Benfica vs FC Bayern Múnich Bank of America Stadium, Charlotte 21:00 horas Los Angeles FC vs CR Flamengo Camping World Stadium, Orlando 21:00 horas Espérance de Tunis vs Chelsea FC Lincoln Financial Field, Filadelfia

Miércoles 25 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 18:00 horas FC Internazionale Milano vs CA River Plate Lumen Field, Seattle 18:00 horas Urawa Red Diamonds vs CF Monterrey Rose Bowl, Pasadena 15:00 horas Mamelodi Sundowns FC vs Fluminense Hard Rock Stadium, Miami Gardens 15:00 horas Borussia Dortmund vs Ulsan Hyundai TQL Stadium, Cincinnati

Jueves 26 de junio

HORARIO ENFRENTAMIENTO SEDE 15:00 horas Juventus FC vs Manchester City Lincoln Financial Field, Filadelfia 15:00 horas Wydad AC vs Al Ain FC Audi Field, Washington D.C. 21:00 horas FC Salzburgo vs Real Madrid C. F. Lincoln Financial Field, Filadelfia 20:00 horas Al-Hilal vs CF Pachuca GEODIS Park, Nashville

*Los horarios corresponden a la hora local de la sede

Con información de FIFA.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF