Con demasiado sacrificio y gran personalidad, los Rayados de Monterrey comenzaron su camino en el Mundial de Clubes para sacar un importante e inesperado empate ante el subcampeón de la pasada edición de la Champions League, el Inter de Milán. Desde el Rose Bowl de Pasadena, California, el cuadro regiomontano le plantó cara a los italianos para conseguir una histórica igualada de 1-1.

Los ahora dirigidos por Domenec Torrent tenían la misión de quitarse la etiqueta de víctimas para superar a un Inter de Milán que alineó a siete de los hombres que iniciaron en el duelo por la Final de la Champions League. Además, los regios intentarían aprovecharse de su moral caída por esa última goleada que recibieron en manos del PSG.

En gran parte del encuentro, Monterrey se encargó de contener el asedio provocado por la posesión de balón que generaron los italianos, mismo que les permitía llegar con suma sencillez al área de Esteban Andrada. Sobre todo, por la banda izquierda que fue defendida por Ricardo Chávez, a quien le costó demasiado cumplir con su labor y fue fácilmente superado a las espaldas.

Sin embargo, con un cabezazo de Sergio Ramos al minuto 25’, los Rayados tomaron ventaja de manera sorpresiva en un partido que se habían provocado escasas emociones. Sin embargo, después de verse abajo en el marcador, el Inter adelantó sus líneas, y en una jugada prefabricada a balón parado, consiguieron igualar las acciones con gol de Lautaro Martínez al 42’.

El dominio con el esférico por parte de los nerazzurri era indiscutible. No obstante, este no pudo verse reflejado en el marcador, principalmente porque el ataque no estuvo fino a la hora de concretar. Andrada tuvo un par de intervenciones importantes, pero el Inter se mostró inconsistente al frente.

Sin tener un futbol brillante, a la Pandilla le bastó con aguantar lo más posible y defenderse hasta con los dientes. E incluso, rumbo a la recta final del compromiso, tuvieron llegadas de peligro que fueron desaprovechadas por Lucas Ocampos.

De esta manera, Rayados consigue su primer punto del torneo y el siguiente reto será tratar de superar al River Plate el próximo sábado 21 de junio a las 19:00 horas.

SV