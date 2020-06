Danilinho explota e insulta a Ricardo Ferretti

Danilo Verón, "Danilinho", regresó a ser tendencia en México pero no precisamente por alguna jugada o noticia de su carrera deportivo, sino porque a través de sus redes sociales insultó a quien fuera su entrenador en Tigres, Ricardo Ferretti.

En aparente estado inconveniente, el brasileño realizó una transmisión en su Instagram, donde no dudó en reventar al "Tuca", además de reconocer que tomaba horas antes de algún partido.

"Yo soy chin... como ustedes dicen, yo soy chingón por que yo hice pedo, yo llegué once y media de la noche, doce, pa jugar sábado, yo llegué el viernes por la noche, pedo.Y salimos campeones o no, quién corrió dentro de la cancha, pues yo. Que chin.. a su madre el Tuca, grábame eso es buena para que se sepa".

Que fuerte lo de Danilinho �� pic.twitter.com/XYiWyFoism — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) June 12, 2020

Por otro lado, el jugador comentó que si su regreso a Tigres no se ha concretado, es gracias a Miguel Ángel Garza, quien hasta hace unos días era presidente deportivo del equipo regio.

“Me salí de Tigres por pendejadas. Miguel (Ángel Garza) no era nada, hoy es presidente. Le pido para ponerme en Tigres y no me dice nada, no contesta, ¿por qué? Porque no es hombre”, añadió Danilinho.

De quien sí habló cosas positivas es de André Pierre Gignac, a quien catalogó cómo un ídolo al nivel de Lionel Messi, además de revelar su admiración a Humberto "Chupete" Suazo y Rogelio Funes Mori.

Danilinho fue campeón con Tigres en el Apertura 2011, título que fue punta de lanza para una época exitosa para el club regio, pero al parecer su relación con el "Tuca" no terminó de la mejor manera.

AJ