Daniel Amador destaca fortaleza y unión en Leones Negros

Luego de haberse quedado a un paso de lograr el ascenso en la temporada anterior, el mediocampista de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Daniel "Chimpa" Amador señaló que para este torneo se notará que el equipo ha crecido en todos los aspectos, por lo que deberán luchar para pelear de nuevo por el boleto a la Primera División.

"El equipo ha crecido, se ha visto que ha base de trabajo ha obtenido buenos resultados y además está muy unido. Se nota que todos queremos ascender, eso lo tenemos en la mente, el otro torneo nos quedamos a un pasito, pero ahora creo que estamos más fuertes que el torneo pasado y lo vamos a demostrar".

El juvenil del equipo melenudo agregó que, tras la experiencia vivida en el Clausura 2018 del Ascenso Mx, los Leones Negros han trabajado duro durante la pretemporada, además de adaptarse completamente a una idea de juego que se demostrará cuando debuten en el Apertura 2018.

"Hemos trabajado bien durante la pretemporada, el equipo se ha sentido bien para llegar filosos al inicio del torneo. Terminamos contentos porque el funcionamiento del equipo se ha sentido, ya tenemos una idea de juego. Me quedo contento, a la vez motivado para hacer más goles en este torneo. Me sentí bien, me fue de lo mejor grupal y personalmente, nadie creía que llegaríamos la final porque éramos un equipo de muchos jóvenes, al final perdimos, pero la experiencia fue muy grata".

Durante el pasado torneo, el "Chimpa" fue uno de los goleadores del conjunto tapatío al haber anotado cinco tantos en los torneos de Liga y Copa.

