Cufré festeja triunfo, que da más que tres puntos

El técnico del Atlas Leandro Cufré, destacó varios aspectos tras la victoria que obtuvo su equipo ante Santos 1-0, porque dejó muchas positivas como colgar el cero, debutó al joven de 17 años Jesús Gómez y también inició con siete canteranos, lo cual le da mucha confianza al plantel para buscar cerrar con una buena racha el campeonato Clausura 2019.

El estratega del rojinegro precisó que su equipo en el primer tiempo sufrió mucho, porque Santos los agobió, los metió en serios problemas y tuvieron paciencia para, así como madurez para darle vuelta a la situación.

“Fuimos inteligentes, supimos aguantar el primer tiempo que Santos nos estaba superando. No fue fácil tras seis derrotas y no era fácil revertir la situación. Se soltaron en el segundo tempo, confiaron en sus cualidades y aprovechamos la oportunidad más clara que tuvimos. Se concretó y lo más importante es que fue el primer cero en nuestro arco. Primero hay que ser cautos y cuidar que no te hagan gol, las ocasiones la íbamos a generar pero el cero se logró”.

La garra de Atlas dejó muy contento al técnico Cufré, porque trabajó mucho ese aspecto durante la fecha FIFA, la cual aprovecharon al máximo y el resultado de que debutara Gómez, es gracias a ese parón que sufrió la Liga MX y de lo mostrado ante Santos, nadie debe bajar los brazos porque falta mucho por lograr.

“Nosotros desde el inicio dije que no iba a mirar la tabla, nosotros tenemos cinco finales, esta fue la sexta y tenemos que pensar que cada una es la final. Después al final se verá el resultado, nosotros con los tres puntos son fundamentales en lo anímico, porque dieron un segundo tiempo de catedra y que confíen en sus cualidades”.

El técnico rojinegro aclaró que Nico Pareja no estuvo en el banquillo de suplentes para este duelo, debido a que desea esté en mejor estado físico, si bien es cierto ha trabajado muy bien, lo quiere al cien por ciento y seguro está que lo logrará, porque la unión que hay en el plantel se nota en todo momento.

Construimos el triunfo de esta noche a base de esfuerzo, lucha y amor por estos colores... ❤️��



¡Gracias por todo su apoyo, Fiel! �� pic.twitter.com/1CLeLKD2Ha — Atlas FC (@atlasfc) 30 de marzo de 2019

“Se notó un vestidor muy unido, desde el staff hasta los masajistas. Eso es lo más lindo de este grupo, eso es fundamental para poder construir. Fue determinación mía, Nico venía trabajando bien, quiero que esté al cien, venía trabajando bien y se está poniendo a punto y lo necesitamos, como a Burbano, si no están al cien no van a jugar”.

Sobre las versiones que apuntan a que el presidente deportivo Rafael Márquez se irá de la institución al culminar el campeonato, señaló que son inventos nada más de la prensa, porque el contacto que tiene diario en el club dice otra cosa y no cree todo lo que se dice, ya que también lo siente unido al equipo en todo momento.

“En el vestidor se sentía que pudieron, esa es la imagen que me queda del vestidor, de un grupo unido. Lo que pienso ahora es en defender esta institución, al club a donde se merece. El proyecto mío lo dejo de lado, cuando un equipo te llama y es como tu casa no se puede negar, no me importa la situación. Es como cuando en la familia pasa algo, tomas el primer avión y vas, me llamó Rafa (Márquez) y acá estoy, porque me dijo ‘te necesitamos’”.

“Santos la verdad desde que llegué me hizo sentir como en casa. Se los dije siempre, cuando me tuve que ir me sentí parte de la organización. Dirigiendo un equipo que no es Santos, me tocará enfrentarlos y tengo que defender con la gente que confió en mí, donde estoy dirigiendo y más que en el otro lado dirija mi hermano, esa es la verdad”.