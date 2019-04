Cufré cuestiona los criterios del VAR tras derrota de Atlas

Luego de la derrota 1-0 de hoy sábado ante Pachuca, el técnico de Atlas Leandro Cufré cuestionó los criterios de aplicación del videoarbitraje (VAR), que condicionó el curso del partido.

"Me propuse no hablar de los árbitros, lo que sí no entiendo es los criterios. Dos jornadas atrás nos expulsan a Andrade por un gesto similar al que hace Cardona en el primer tiempo, como dicen ustedes, le 'mienta la madre' y acá lo ve clarito el cuarto árbitro, lo ve el árbitro, está la imagen y no lo expulsan", lamentó Cufré al final del partido.

"Eso me genera cierta duda. No sé si es porque es un jugador de Pachuca, si (porque) es un jugador el otro de Atlas... Eso realmente no lo entiendo", agregó.

Ante los Tuzos, los Zorros se quedaron en inferioridad numérica desde el minuto 5, cuando Andrés "Rifle" Andrade fue expulsado con la ayuda del videoarbitraje, que intervino de nuevo al 30' para decretar la roja al defensa Segura.

Pachuca se puso en ventaja al 56' con un gran gol de Cardona, pero los Zorros formaron un grupo compacto en su área y resistieron los ataques de los Tuzos, a los que inquietaron hacia el final del partido con un par de tiros de castigo.

Cufré alabó el videoarbitraje, pero cuestionó la falta de uniformidad en su aplicación.

"No tengo nada en contra del VAR, es una herramienta espectacular (...), pero me genera dudas los criterios con los cuales a veces sí, a veces no, depende el equipo, depende el otro equipo, si estoy de local, de visitante, hay muchas cosas que no puedo entender todavía".

