Jugando con nueve, Atlas cae ante Pachuca

Los Rojineros del Atlas cayeron de visita por 1-0 ante Pachuca, que no supo aprovechar la ventaja de jugar con dos hombres más que los Zorros por buena parte del encuentro.

El tanto de la victoria hidalguense fue anotado por el colombiano Edwin Cardona al 46'.

El Videoarbitraje marcó el rumbo del partido con dos expulsiones (Andrade al 5' y Segura al 30', ambos de Atlas) y un gol anulado al Pachuca.

El técnico rojinegro Leandro Cufré realizó algunos cambios en su once inicial luego de la derrota de la jornada pasada ante León. Vigón no jugó de inicio, pero si aparecieron el defensa Omar González, que no era titular desde la jornada 10, y el portero Édgar Hernández, en su primer juego del torneo.

Las contrariedades para los Zorros comenzaron desde el minuto 5, cuando el árbitro Roberto Ríos Jácome consultó el video y convirtió en roja la tarjeta amarilla que Andrés "Rifle" Andrade se había ganado por cometer una falta sobre Jorge "Burrito" Hernández.

El VAR volvió a entrar en acción, esta vez a favor de los Zorros, al 22', cuando el silbante anuló un tanto anotado por Ulloa, de Pachuca, por una mano previa de Hernández.

Atlas se quedó con nueve hombres al 30', cuando tras otra revisión de video el defensa central Jorge Segura fue expulsado por una clara falta en el área rojinegra.

En inferioridad numérica, los Zorros se agruparon en su área y resistieron los embates del Pachuca. Se añadieron 11 minutos al primer tiempo y fue en la prórroga cuando los Tuzos comenzaron a mostrar imaginación, pero una buena intervención del portero de Atlas a un remate de Ulloa (45+1'), y la falta de puntería de Cardona (45+5') impidieron que se abriera el marcador.

¡Gol de Pachuca! Los Tuzos abren el marcador ante Atlas. pic.twitter.com/9i19s5BxoT — DEPORTES (@informador_DEP) 27 de abril de 2019

El partido se fue al descanso de medio tiempo con el 0-0, entre los silbidos de la afición de Pachuca, inconforme con la falta de ambición de su equipo.

Los Tuzos nunca iban a mostrar ambición, y abrieron el marcador gracias al talento individual de Edwin Cardona, que al 46' soltó desde afuera del área de Atlas un bombazo de pierna derecha que golpeó en el travesaño antes de introducirse en la meta de los Zorros.

Atlas terminó defendiendo con todos sus hombres de campo, acomodados en una línea de cinco y otra de tres. Pachuca nunca salió de su modorra, y un par de buenas intervenciones del portero de Atlas evitaron que los destellos individuales de los hidalguenses aumentaran la ventaja de los locales.

JM