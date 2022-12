Portugal se medirá a Marruecos en una de las llaves de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, instancia en la que la polémica llegó al campamento portugués por el comportamiento de su capital Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con información en tierras qataríes, el mismo exjugador del Manchester United se habría acercado a su entrenador Fernando Santos, para condicionar su permanencia en el plantel que se encuentra en Qatar, una situación que el mismo Santos rechazó en conferencia.

Y aprovechando la presencia de medios de comunicación de todo el mundo, pidió no molestar a Cristiano Ronaldo y dejarlo en paz para desarrollar su mejor futbol.

"No estaba contento con su suplencia, porque siempre juega de titular. Es natural. Fue una conversación normal, tranquila. Nunca me dijo que quisiera irse de la selección. Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejen a Ronaldo en paz".

El entrenador, agregó que espera el tema de Ronaldo quede en el olvido y pidió reconocer el esfuerzo de su equipo en el campeonato.

"Cada vez que comparecemos ante la prensa, el 90 por ciento de las preguntas son sobre Cristiano", finalizó.

