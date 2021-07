Cristante apoya llamado de Funes Mori a la Selección

Hernán Cristante, técnico de los Diablos Rojos del Toluca, comentó que se genera polémica de más sobre el tema de los naturalizados, y acepta que la convocatoria de Rogelio Funes Mori está justificada.

“Yo siempre digo que se hace mucha polémica con respecto a esto. Si la Constitución y la Ley te permite tener todas las facultades y derechos de un mexicano, ¿por qué no te pueden convocar? No me parece mal, el ‘Tata’ es un técnico de primer nivel, creo en lo que él está haciendo”, aseguró el técnico de los mexiquenses.

Además del reconocimiento hacia el técnico de la Selección mexicana, aceptó que más que ser un capricho es una opción más que puede ayudar al Tricolor a elevar su nivel.

“No lo veo por el lado de capricho, lo veo ni si quiera por una necesidad, lo veo como una opción diferente de cara a torneos que son sumamente importantes. Está recibiendo una herramienta más, para poder tomar acción y poner a la Selección en lo más alto”, dijo Cristante.

