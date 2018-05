Cota quiere emular a Calero en Mundial de Clubes

Hoy que Chivas se metió al Mundial de Clubes Rodolfo Cota añora cumplir un sueño que tiene pendiente: emular los pasos del histórico cancerbero Miguel Calero dentro de este certamen.

El actual guardameta del Guadalajara, quien aún no tiene definido si continuará o no en el Rebaño, señaló que desea quedarse en el redil para jugar por primera vez esta competencia internacional, ya que en ediciones pasadas, cuando compartía el vestidor del Pachuca con Calero, le tocó ver esta justa desde la banca."

(Su permanencia en Chivas) Depende mucho de la directiva, es así, la verdad no está en mis manos el que me pueda quedar acá, eso en su momento Jesús (Martínez, presidente Grupo Pachuca ) y la directiva de Chivas son quienes se van a encargar de definir mi futuro".

"Obviamente me encantaría poder ir a un Mundial de Clubes. Es un sueño, me tocó ir a tres, no jugué porque tenía un gran arquero que en paz descanse como era Miguel Calero, así que pareciera que es la posibilidad que tengo de jugar un primer Mundial de Clubes. Así que sí me gustaría ir, pero también las decisiones no las puedo tomar yo", reconoció el sinaloense.

En este mismo tenor, el de continuar en el Guadalajara, Cota no ocultó que su deseo es quedarse en Verde Valle, pero señaló que en caso de salir a otro equipo, se iría tranquilo por lo que aportó a Chivas debajo de los tres palos.

"La verdad estoy tranquilo por lo que hemos hecho como grupo, ese lado me deja muy tranquilo, siempre he tratado de trabajar para que nos salgan las cosas de la mejor manera, para que nos vaya bien como grupo, a mí en lo personal. Bien o mal, si me equivoqué o no, la verdad es que estoy muy tranquilo con toda la gente acá, porque siempre quise dar lo mejor", finalizó Cota.

De momento, la directiva de Pachuca ya habló con el guardameta y le comentó la posibilidad de ir a León, sin embargo la última palabra en esta situación la tendrá la directiva del Guadalajara.

LS