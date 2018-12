Costará mucho recuperar la confianza de la FMN: Fernando Ortega

Luego de la problemática y polémica ocasionada por el mal estado de las albercas del Complejo Acuático Metropolitano, este martes concluyó en Guadalajara el Campeonato Nacional de Natación Curso Corto 2018.

Y a pesar de que esta competencia ya llegó a su fin, los problemas en el Code Jalisco parecen estar lejos de terminarse, pues en un trabajo de autocrítica, Fernando Ortega reconoció que a él y su equipo les costará demasiado recuperar la confianza de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

"Este tipo de eventos no se pueden entregar con este problema. Lamento lo que pasó profundamente, no es nuestro estilo hacer eventos deportivos que generen este tipo de complicaciones, nos costará mucho trabajo que la Federación vuelva a confiar en nosotros y que podamos recibir otros eventos de esta naturaleza", expresó Ortega, director general del Code Jalisco.

Este campeonato de curso corto, el cual sirvió como selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional 2019 y como parte del proceso rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima, presentó una serie de problemas ya que diversos competidores se quejaron por el exceso de químicos en el agua y las bajas temperaturas de las albercas.

Esta serie de problemas, los cuales fueron heredados de la administración pasada del Code, parecen ser sólo la "punta del iceberg", pues según lo afirma Ortega, costará tiempo estabilizar un organismo deportivo que adeuda, según estimaciones de la nueva administración, más de 90 millones de pesos.

"Yo creo que esto solamente es el inicio, porque el panorama global es complejo, recibimos una institución con inconsistencias y desorden administrativo, recibimos instalaciones con problemas de funcionalidad y de instalación. No lo tengo que decir, basta con visitarlas para percatarse de la problemática que tenemos".

"También recibimos una institución con una deuda que hasta ahora no hemos podido documentar, mi equipo trabaja en ello. Nos dijeron que se adeudaban 85 millones de pesos, pero esto sigue creciendo por temas no documentados. Se deben más de ocho millones de pesos en becas desde el 2016, 2017 y 2018, se les debe a más de 200 proveedores, a más de 35 asociaciones deportivas, atletas y entrenadores por compromisos que se habían hecho. El panorama no es fácil pero venimos a resolverlo", finalizó el dirigente.

A escasas semanas de que se realizara el Campeonato Nacional, justo en las vísperas de que el Code cambiara de administración, los atletas se quejaron de las condiciones en que se encontraban las albercas del complejo. Ante la necesidad de resolver esto para albergar la competencia de curso corto, el agua en las piscinas no pudo estar en las mejores condiciones.

